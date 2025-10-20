Salvamento Marítimo ha localizado a 172 kilómetros de Gran Canaria una embarcación con 45 hombres, 16 mujeres y dos menores

Informa: Patricia Bosquet.

Salvamento Marítimo rescata 63 personas cerca de Gran Canaria. Fueron localizados a la deriva en una lancha neumática y a 172 kilómetros de la costa.

Grupo de personas que llegaron a primera hora de este lunes a El Hierro. EFE.

La Guardamar Urania ha acudido a su encuentro para trasladarlos hasta el muelle de Arguineguín. En el puerto están siendo atendidos por el dispositivo de Cruz Roja.

En la embarcación viajaban 45 hombres, 16 mujeres y dos menores.

Localizados al oeste de Cabo Bojador

Un barco mercante panameño, el Nord Topaz, alertó a las autoridades de su situación cuando navegaba hacia Tánger.

Según Salvamento Marítimo, el carguero permaneció con ellos hasta la llegada de la embarcación de rescate.



Otra embarcación fue localizada a primera hora del día en El Hierro. En el cayuco viajaban 9 adultos y cuatro menores cerca de La Restinga, en El Hierro. Todos llegaron en buen estado de salud.

Descenso de llegadas en 2025

Las llegadas de migrantes por vía irregular a España han bajado un 35,9 %. En Canarias, este descenso hasta octubre es del 59%.

El balance quincenal de inmigración irregular del Ministerio del Interior revela que en este tiempo han llegado por esta vía a toda España 28.922 personas, 16.200 menos que en el mismo periodo de 2024.

Sí han aumentado significativamente las llegadas en el caso del archipiélago balear, un 75,4 % en lo que va de año, aunque con un leve descenso en el ritmo de entradas en los últimos 15 días.

La gran mayoría, 25.772, han accedido por vía marítima a bordo de 1.008 pateras o cayucos. La ruta principal ha sido la canaria. Una de las travesías más peligrosas del mundo, con 19. 387 menos que el año pasado.

Según ACNUR, la mayoría de las personas que han llegado a las costas de Canarias proceden de Mali (41,7 %), Senegal (23,3 %) y Guinea (10,6 %).