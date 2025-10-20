Más de 4.000 personas padecen TDAH en Canarias

El Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad afecta más a la población infantil pero también lo padecen entre el 2 y el 5% de los adultos

En Canarias, más de 4.000 personas padecen el Trastorno del Déficit de Atención e Hiperactividad, TDAH. Los expertos aseguran que el diagnóstico precoz es imprescindible en su tratamiento.

Informa: RTVC.

La mayoría de los casos se dan entre niños de entre 7 y 12 años. El 5% de los niños y niñas padecen TDAH, mientras que en la población adulta, alcanza la cifra es menor.

La Asociación Atimana-DAH ha firmado un acuerdo de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife para favorecer la detección de casos y el acompañamiento de los afectados.

Colaboración para avanzar en el tratamiento

A través de este convenio pretenden avanzar en la detección precoz para que sean los farmacéuticos los que avisen sobre un posible caso de TDAH. Desde el colectivo Atimana-DAH piden que este trastorno sea considerado una enfermedad crónica y se faciliten medios a los profesionales sanitarios en la sanidad pública.

Aseguran que es una patología «silenciada» por la administración y solicitan más recursos para identificar señales de alerta.