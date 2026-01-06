Más de 100 personas son rescatadas en el sur de La Gomera

Salvamento Marítimo localiza una embarcación con más de 100 personas al sur de La Gomera y los traslada hasta el puerto de la isla

La embarcación de Salvamento Marítimo Mizar evacúa a más de 100 personas hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

Salvamento Marítimo rescata cerca de La Gomera a más de 100 personas que viajaban en una embarcación.

La embarcación de Salvamar Mizar y una patrullera de la Guardia Civil está trasladando estas personas hasta el puerto de San Sebastián de La Gomera.

Localizadas al sur de La Gomera

Fuentes del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 han informado de la localización de un cayuco al sur de La Gomera. En su interior se encontraban más de 100 personas que han sido rescatadas. Tanto la Salvamar Mizar como el Buque Oceánico de la Guardia Civil Rio Tajo han acogido a estos migrantes para llevarlos hasta el puerto.

En el muelle de San Sebastián Cruz Roja ha preparado un dispositivo sanitario para atenderlos después de estar varios días a la deriva.

Según el 112 llegarán al puerto de San Sebastián sobre las 20 horas de la tarde de este martes.

Es la primera embarcación que llega este 2026 a La Gomera y la tercera a Canarias, después de las que llegaron a El Hierro y Tenerife, el pasado 1 de enero.

Más de 500 personas han llegado a las costas españolas durante este 2026, teniendo en cuenta, los que también fueron rescatados en aguas de Baleares, unas 91 personas.