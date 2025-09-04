El acusado se enfrentaría también a una multa de 1.200 euros

La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife solicitó este jueves una condena de cuatro años y medio de cárcel y pago de multa de 1.200 euros a un hombre acusado de traficar con cocaína y MDMA, una sustancia química de uso recreativo.

Afronta petición de 4 años y medio de prisión por tráfico de drogas químicas y cocaína / Archivo RTVC

Agentes de la Policía Nacional observaron al acusado en un local de ocio en Tenerife, donde mostraba una actitud sospechosa. Cuando se dio cuenta de que lo vigilaban, dio media vuelta e intentó marcharse. En ese momento, los policías le interceptaron, le registraron y encontraron en su poder las drogas mencionadas.

Valor cercano a los 600 euros

Durante el registro, se le intervinieron dos envoltorios con un total de 5 gramos de peso bruto y casi tres de neto de cocaína con una pureza del 85%, una bolsa con algo más de dos gramos y medio de MDMA con un 49 % de pureza y doce comprimidos de esta misma sustancia con un 31%.

La Fiscalía considera que la venta de estas sustancias podría haber alcanzado un valor en el mercado ilícito de 575 euros.

Por otro lado, se encontraron en poder del acusado 110 euros que, según el Ministerio Público, provenían de la venta de la cocaína y MDMA en el mercado negro.

El hombre se encuentra en prisión provisional comunicada desde su detención, y el próximo 10 de septiembre está previsto que se celebre el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.