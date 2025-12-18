El animal varó en una playa de la isla y dejó una joya que se expondrá en el Museo Insular

En mayo de 2023, un cachalote varó en la playa Nogales de La Palma, dejando un sorprendente hallazgo: una piedra de ámbar gris valorada en 500.000 euros, junto con un diente del animal.

Este raro tesoro se expondrá al público en 2026, en el Museo Insular de La Palma, en el Patio de los Naranjos, un espacio único que resalta la conexión de la isla con la naturaleza.

Una donación a la isla

El Cabildo Insular, encargado de la conservación del objeto, presentó la piedra como una donación a la isla. En el evento de apertura, estuvieron presentes el alcalde de Breña Alta, Jonathan Felipe, el alcalde de Puntallana, Víctor Guerra, y el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta.

Por otro lado, el catedrático de Veterinaria Antonio Fernández destacó el simbolismo del hallazgo, considerando que “el cachalote lo que quería era dejar su tesoro en La Palma».

La piedra de 500.000 euros que dejó un cachalote en La Palma se expondrá al público. EFE

Este descubrimiento no solo tiene un alto valor económico, sino que también representa una oportunidad para el turismo y la ciencia, con actividades educativas que profundizarán en el misterio del ámbar gris y la vida marina.

La exposición promete ser un atractivo tanto para visitantes como para locales.