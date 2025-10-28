ES NOTICIA

En Directo | Pleno del Parlamento de Canarias

Redacción RTVC
La sesión plenaria de este martes abordará la respuesta del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a las preguntas de los grupos parlamentarios

Hemiciclo del Parlamento de Canarias. Imagen de archivo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde en el pleno del Parlamento autonómico a preguntas sobre el impulso de la innovación, los menores migrantes olas cuotas de autónomos. También sobre la situación de los pacientes con alta médica que siguen ingresados en los hospitales, un eventual cese del director del Servicio Canario de la Salud, el paso de embarcaciones de la flota fantasma rusa o la emergencia habitacional.

((Habrá ampliación))

