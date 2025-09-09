Continúa el pleno en el Parlamento de Canarias en su sesión de tarde en la que se tratarán asuntos como el incremento de la violencia de género en Canarias o el traslado de menores inmigrantes a la península

Se reanuda la sesión de tarde del pleno del Parlamento canario en su sesión de tarde de este 9 de septiembre de 2025. EFE

Durante la sesión de tarde del pleno del Parlamento de Canarias se tratarán asuntos como las medidas adoptadas ante el incremento de la violencia de género en Canarias, el traslado de menores inmigrantes a la península y planificación en materia de política migratoria existente a nivel europeo y estatal, el número de plazas MIR disponibles en Canarias o la evolución de la plaga de filoxera en Canarias, entre otros asuntos.

Además, se debatirán las proposiciones no de ley de la creación de un Plan integral contra las adicciones digitales, el consumo de pornografía en menores y la violencia machista en entornos virtuales en Canarias, de suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Canarias, del apoyo a la labor humanitaria de la ONG Open Arms y en rechazo a los discursos de odio contra quienes defienden los derechos humanos en el mar.

Así como la derogación o convalidación de los decretos leyes por el que se desarrollan los procedimientos para la valoración y calificación del grado de discapacidad de las personas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.