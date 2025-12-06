Un estudio sociológico del Gobierno de Canarias refleja las inquietudes de la población y como son sus vínculos con la cultura y el patrimonio de las islas

Informa: RTVC.

Un estudio del Gobierno de Canarias sobre la población concluye que el 95% de la sociedad se siente orgullosa de ser canaria. Más de 2.000 personas han participado en este trabajo sociológico.

Pionero en las islas, en la encuesta han preguntado por los vínculos identitarios, culturales y patrimoniales. Este trabajo permite comprender quiénes somos y cómo nos sentimos. Buscar una proyección cultural en el futuro, ha sido uno los objetivos. Este trabajo es uno de los más rigurosos que se han desarrollado en Canarias.

Tendencias y estilos de vida

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias ha impulsa este trabajo de más de 300 páginas. En el documento han tenido en cuenta factores como la generación y el género. Elementos relevantes para la autoidentificación, por encima de la clase social, la orientación sexual o la religión, que presentan menor incidencia.

Las generaciones más jóvenes otorgan mayor importancia a aspectos personales y culturales, mientras que los grupos de mayor edad mantienen una vinculación más intensa con factores territoriales.

En relación con la identidad canaria, la población destaca como rasgo principal haber vivido en el Archipiélago, seguido del nacimiento en Canarias y del uso del español con acento canario. La nacionalidad o la antigüedad de la ascendencia son consideradas importantes, pero secundarias.