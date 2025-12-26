Denuncian ante la Fiscalía un posible delito de prevaricación por omisión del consistorio

Podemos acusa al Ayuntamiento de Santa Cruz de una estrategia de dilación para mantener el monumento a Franco.

Podemos Canarias ha acusado este viernes al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de llevar a cabo una estrategia deliberada de dilación para mantener el conocido como monumento a Franco y ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por lo que consideran un posible delito de prevaricación por omisión.

En declaraciones a los medios, la diputada de Podemos en el Congreso por la provincia de Las Palmas, Noemí Santana, ha señalado que su partido entiende que se está vulnerando la ley de Memoria Democrática con la connivencia no solo del Consistorio, sino también del Gobierno de Canarias, para el que también «se reservan» la posibilidad de denunciarlo por los mismos motivos.

Mantener vestigios franquistas en los espacios públicos contraviene lo indicado por la Ley de Memoria Democrática, ha recordado Santana. Ha pedido a las instituciones que deben retirarlo que no obvien el «marcado carácter franquista» conjunto escultórico de Juan de Ávalos y que dejen de buscar «vericuetos legales» mediante informes de parte.

En este sentido, Santana ha aludido a que el monumento, situado en la avenida Francisco Laroche de la capital tinerfeña, ya fue incluido en la pasada legislatura en el catálogo de vestigios elaborado por la Viceconsejería de Cultura del Ejecutivo regional, del que Podemos formaba parte. A su juicio, ha sido en esta legislatura cuando el Gobierno canario ha retrasado a posta el avance en los trámites para su retirada.

«Apología del franquismo»

El monumento, ha agregado, hace apología del franquismo y celebra el golpe de Estado de 1936, como se recoge en la hemeroteca, ha dicho Santana, que ha apuntado asimismo que la Universidad de La Laguna también ha emitido informes en ese sentido.

«El Ayuntamiento de Santa Cruz trata de eludir la ley y alargar el proceso para intentar derogar el catálogo de vestigios franquistas y, más adelante, declararlo bien de interés cultural basándose en informes de parte», ha señalado Santana, que hacía referencia al expediente incoado por el Cabildo de Tenerife a petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en un auto propuso que la institución insular estudiase la posibilidad de declarar BIC esta estatua.

Podemos ha vinculado esta estrategia de dilación con su convencimiento de que quienes gobiernan en Ayuntamiento y Gobierno canario, CC y PP, no quieren incomodarse mutuamente ni tampoco hacerlo con sus «posibles y futuribles socios» de Vox. Santana ha recordado que CC y PP ya han firmado pactos con Vox en ayuntamientos como Teguise (Lanzarote) o Arona (Tenerife).

Trámite de la denuncia

Respecto al recorrido de la denuncia, Noemí Santana ha expresado que espera que, con la ley en la mano, el fiscal estudie los hechos, vea la actuación de «dilación y elusión» de la ley por parte de del ayuntamiento de Santa Cruz y señale si ve un delito de prevaricación por parte del Ayuntamiento.

«Vamos a ir a todas las instancias que podamos para defender que hay un incumplimiento claro y notorio de la ley de memoria democrática. Lo que nos piden las víctimas de la dictadura franquista es reparación y verdad», ha expresado la secretaria general de Podemos en Canarias, que ha lamentado que el Ayuntamiento de Santa Cruz haya querido derogar el catálogo que señala como vestigio franquista el monumento.

Sobre el anterior auto del TSJC, la diputada nacional ha opinado que, cuando desde administraciones públicas y desde el ámbito judicial se genera una reacción contra la retirada de simbología franquista, lo que se demuestra es que el proceso de transición a la democracia «se hizo de aquella de manera».

Respecto a la posibilidad de resignificar el monumento, postura que mantienen CC y PP, Santana ha señalado que eso lo debería decidir la ciudadanía de Santa Cruz. Y que en todo caso la posición de su partido es que los monumentos franquistas no tienen cabida en los espacios públicos, especialmente en este caso, con un «marcado carácter fascista».