Podemos reclama al Gobierno de Canarias que cumpla con la Ley Estatal de Vivienda

La secretaria General de Podemos en Canarias, Noemí Santana, ha anunciado que llevará al Gobierno de Canarias a los tribunales si no cumple la Ley Estatal de Vivienda.

Santana ha subrayado que el ejecutivo debe declarar las zonas tensionadas pedidas por los ayuntamientos y facilitar viviendas a los más desfavorecidos.

Según Santana, se aprecia gráficamente esa situación en municipios como Adeje, Yaiza o Mogán, entre otros, donde «hay más camas turísticas que personas censadas como residentes».

La falta de respuesta en tiempo y forma a distintos gobiernos locales que han solicitado la declaración de zona tensionada. Es una situación, apunta Santana, que «ha recrudecido la crisis de la vivienda».

«No se respetan los plazos legales»

En rueda de prensa, la líder de Podemos en las islas ha afirmado que el Ejecutivo regional «ni siquiera respeta los plazos legales», pues la norma obliga a que responda como máximo en seis meses a los municipios que piden ser zonas tensionadas.

Una catalogación esta que posibilitaría atajar un encarecimiento de alquileres, inciden, determinando que muchos propietarios saquen sus viviendas de mercado en favor del alquiler vacacional.

Se trata de «un verdadero despropósito», defiende Podemos, que entiende que «el alquiler vacacional no debería poder ser una opción cuando no existen casas para vivir para la gente que las necesita, y que se ve obligada a soportar condiciones muy precarias».

Y ello sucede, según ha señalado Noemí Santana, con «familias que no encuentran casa para alquilar, incluso teniendo un trabajo y un sueldo, por los elevados precios que se fijan y las abusivas condiciones y garantías que se ponen a los inquilinos».

Podemos critica que Coalición Canaria y Partido Popular, desde el Gobierno autonómico, no utilicen su poder y las herramientas a su alcance para aliviar la angustia de familias que no encuentran donde vivir o están en riesgo de ser desahuciados de sus casas.

Por otro lado, critica que impulsan iniciativas para favorecer un enriquecimiento todavía mayor de quienes especulan con la vivienda para engrosar más sus fortunas. En este sentido, Podemos se refiere a la promoción de impuestos ahorrados a cuenta de la Reserva de Inversiones de Canarias para la comprar de casas que serán finalmente inaccesibles para quienes buscan un techo por necesidad, ha destacado Santana.

Propuestas al Parlamento

La líder de Podemos ha anunciado que su partido propondrá «una batería de medidas en favor de la vivienda».

Entre ellas, crear una inmobiliaria pública que facilite la búsqueda de hogar a quien lo requiera y le ampare, siendo garante del inquilino en caso de que se vea en la imposibilidad de seguir pagando su alquiler.

Con lo cual, ha dicho, «se protegería a las familias más vulnerables y se darían garantías de que se pagaran los alquileres, siendo una medida positiva tanto para los propietarios como para los inquilinos».

Para Santana, su organización sería más partidaria de que las políticas fiscales de sancionar a los que especulan con la vivienda en España y en Canarias, y no de darles incentivos fiscales.