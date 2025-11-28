Tadej Pogacar, que se encuentra en la isla inmerso en la iniciativa Gran Canaria 365, ha resaltado su deseo de “correr algún día” La Vuelta a España

Pogacar desea correr La Vuelta, aunque «es difícil de combinar» con el Tour / EFE

El campeón del mundo y cuatro veces ganador del Tour de Francia, Tadej Pogacar, ha resaltado su deseo de “correr algún día” La Vuelta a España, pero ha asegurado que “es complicado de combinar” con el Tour de Francia. “Siempre digo que si cambiaran el Giro y La Vuelta sería mucho mejor por clima y para acudir”, declaró.

Motivación para una nueva temporada

El ciclista esloveno, que se encuentra en la isla inmerso en la iniciativa Gran Canaria 365, ha destacado que afrontaría “con muchísimas ganas” su participación en la gran vuelta española, aunque desconoce todavía su calendario para 2026, año para el que mantiene en su “lista de deseos” volver a la Milán-San Remo y a París-Roubaix e “intentar competir por la victoria” en las dos grandes Clásicas que le faltan.

Ha apelado a centrarse en los preparativos de la temporada 2026 y disfrutar de su vuelta a los entrenamientos en Gran Canaria. Lugar “con potencial” para acoger “tres o cuatro buenas etapas con nivel para La Vuelta a España”.

Gran Canaria, paraíso ciclista

“Gran Canaria tiene todo para ser mejores ciclistas. Tiene buenas carreteras, no hay mucho tráfico en las carreteras y existe buen clima para divertirse. Cualquiera es capaz de mejorar por las condiciones de esta isla. Es mi primera vez aquí, pero me sirve de buena manera de reiniciar de correctamente mis entrenamientos”, ha reflexionado.

Tras dos jornadas de entrenamientos en la isla, Pogacar ha dicho que han sido días “muy agradables” en un “paraíso para entrenar” que cuenta con carreteras empinadas, sinuosas y con “ascensos duros”, además de bajadas “muy interesantes y complicadas” que ansía transitar: “Mi objetivo principal es explorar Gran Canaria”.

Foco en pretemporada sólida

Preguntado por el rutómetro del Tour de Francia, ha asegurado que “no es nada especial”, pero ha incidido en que sí serán “tres semanas de carrera dura” con un “inicio interesante” en Barcelona. Si bien ha dicho que “todavía queda mucho” y prefiere centrarse en una buena pretemporada.

Después de que Gran Canaria haya declinado ser parte de La Vuelta a España en 2026, Tadej Pogacar ha admitido que “es una pena” que Gran Canaria no participe en la prueba porque “sería increíble acabar aquí”. Ha dicho que piensa que “las carreras ciclistas no son la prioridad número uno” y “entiendes a todo el mundo en la situación”.

Mantener el nivel, el gran reto

El ciclista esloveno ha recordado que ha sido “una suerte” encadenar dos campeonatos del mundo consecutivos. Dentro de su lista de deseos está conseguir el hito histórico de vencer en Montreal en 2026: “Intentaré dar lo mejor para ver si soy capaz de conseguir ese éxito”.

Tras ocho temporadas en activo y multitud de éxitos, Tadej Pogacar ha resaltado que “todo va muy rápido” y no tiene “mucho tiempo para pensar” en el recorrido. Ha apelado a “disfrutar al máximo y encontrar la motivación por el camino” para seguir compitiendo al más alto nivel.

“Todos sabemos que las carreras no se extienden mucho más. Tienes que mantenerte motivado hasta el final. La motivación es diferente cuando tienes tanto éxito. No diría que es más difícil motivarse, sino que es diferente la presión y cambia el estrés a tu alrededor. Cuando consigues temporadas como la pasada es difícil volver el año que viene para hacerlo mejor”, ha abundado.

Próximos objetivos

Sobre sus objetivos para 2026, el cuatro veces ganador del Tour de Francia ha dicho que será “un problema” si consigue menos éxitos que en 2025. Su ambición es al menos “alcanzar el mismo nivel y resultados” y demostrar que es capaz de repetir títulos y exhibiciones ciclistas.