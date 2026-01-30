La Policía Canaria asumirá la competencia para el traslado de menores tutelados con medidas judiciales en las islas tras la reunión entre el Gobierno canario y la Delegación del Gobierno

Un vehículo del Cuerpo General de la Policía Canaria. Imagen de recurso Gobierno de Canarias

La consejera de Presidencia del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto, ha señalado que se ha acordado con la Delegación del Gobierno en Canarias la creación de dos grupos de trabajo -uno por provincia- para que la comunidad autónoma pueda asumir la competencia para el traslado de menores tutelados con medidas judiciales.

«Quiero agradecer al delegado -del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana-, que ha entendido que la fecha –del 1 de febrero– era muy complicada para nosotros poder asumirla sin tener la convocatoria de ese grupo de trabajo y se ha acordado crear, convocar la semana que viene, en principio el jueves, dos grupos de trabajo, uno en cada provincia, porque es verdad que los traslados son diferentes en cada provincia», expuso la consejera tras mantener un encuentro con Pestana en la tarde de este jueves.

La Policía Canaria se hará cargo de los traslados

Esos grupos, explicó en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, servirán para empezar a trabajar técnicamente y «poder poner un plazo, un horizonte de cuándo la Policía Canaria podrá asumir el traslado de los menores que están en centros de internamiento».

Barreto aseguró que esto era lo que llevaban pidiendo una semana, sentarse y entenderse, que es lo que tienen que «hacer dos administraciones y además con respeto y con lealtad institucional.

«Creo que este es el camino y ahora, pues a partir de que se sienten la semana que viene, tendremos un horizonte de cuándo podrá la Policía Canaria, con los nuevos efectivos que va a incorporar, asumir esta tarea en solitario», apuntilló para agregar que lo que buscan es «conocer los medios que hacen falta para asumir esto completamente, qué protocolos, cuántos trabajos se producen».