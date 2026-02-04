El cuerpo policial realizó 37 controles en distintos municipios de la isla durante el pasado mes de enero

El Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) realizó un total de 37 controles en instalaciones pecuarias en distintos municipios de Tenerife durante el mes de enero e impuso cinco denuncias.

La Policía Canaria pone cinco multas en instalaciones ganaderas de Tenerife/ Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

En concreto, tres de las granjas denunciadas carecían de inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Canarias (REGAC), lo que supone un incumpliendo de la obligación legal de registro, según informó la Consejería de Presidencia a través de una nota.

Además, en uno de estos casos, la instalación no figuraba dada de alta como núcleo zoológico, requisito obligatorio para cualquier establecimiento que aloje, críe, venda o mantenga animales.

Cumplir la normativa vigente

Por otro lado, el cuerpo policial propuso otras dos explotaciones para sanción por deficiencias en la gestión de los subproductos animales no destinados a consumo humano (SANDACH), relacionadas con la ausencia de un tratamiento adecuado de cadáveres o subproductos.

Según la nota emitida por el Gobierno autonómico, este tipo de incumplimientos supone un grave riesgo sanitario y ambiental, ya que estos residuos deben eliminarse o valorizarse conforme a los métodos legalmente establecidos.

Estos controles entran dentro del Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026/ Imagen cedida por el Gobierno de Canarias

Estos controles entran dentro del Plan de Inspecciones en Explotaciones Ganaderas de 2026, un proyecto que tiene como finalidad principal garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de sanidad animal, bienestar animal, seguridad, identificación y registro de las explotaciones ganaderas.

Entre sus objetivos se encuentran la verificación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades ganaderas, la prevención de riesgos para la salud pública y el medio ambiente, la detección y corrección de posibles irregularidades, el refuerzo de la labor preventiva y de control policial, así como el mantenimiento de una relación fluida y de colaboración con el sector ganadero.