En el momento del rescate, el hombre se encontraba semiinconsciente tirado en el suelo de su vivienda en Arrecife

La Policía Local de Arrecife salva a un hombre mientras se incendiaba su vivienda. Fotografía: EP

Un hombre ha sido rescatado de un incendio originado en su vivienda en Arrecife, capital de Lanzarote. Efectivos de la Policía Local procedieron a socorrer al varón, que se encontraba semiinconsciente y tirado en el suelo del salón de su casa.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 de noviembre en la tercera planta de un edificio ubicado en el barrio de La Destila. Una llamada puso en alerta a las autoridades, avisando que en el interior de una vivienda se encontraba una persona pidiendo auxilio. Una vez en el lugar, la Policía Local localizó la vivienda de la que salía humo y consiguió derribar la puerta tras varios intentos.

Tras acceder al interior de la vivienda, los agentes localizaron en el suelo del salón a un hombre obeso en estado semiinconsciente y con grave dificultad respiratoria. Debido al peso del varón, los agentes arrastraron al hombre por los brazos hasta el exterior de la casa, donde con ayuda de otros policías lograron bajarlo hasta la planta inferior, libre de humo.

Las labores de extinción del incendio las realizaron los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote, mientras que efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) estabilizaron al afectado, el cual también presentaba signos elevados de embriaguez.

[bucle_consulta_general