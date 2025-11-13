Los agentes llegaron a una vivienda por una posible agresión y se percataron de la presencia de un laboratorio de cocaína y tusi

Imagen del material incautado en Tíncer

La madrugada del pasado 20 de octubre los agentes recibieron una llamada alertando sobre la posible agresión de dos varones a una mujer en un domicilio ubicado en el barrio de Tíncer. Una vez en lugar, los funcionarios actuantes pudieron percatarse de la presencia de diversos tipos de sustancias estupefacientes en la vivienda.

Por ello, se iniciaron las labores de investigación descubriendo que segundos antes de la llegada de los agentes uno de los varones habría bajado con una caja fuerte de su domicilio para introducirla en otro del mismo edificio.

Recopilados indicios suficientes, los investigadores solicitaron la entrada y registro en el inmueble, incautado un total de 1049 gramos de cocaína, 733 gramos de tusi, 346 gramos de hachís, 859 gramos de marihuana, 13 gramos de éxtasis y 1800 euros en efectivo.

Se procedió a la detención de los dos varones por la presunta comisión de un delito de tráfico de drogas, pasando los detenidos a disposición de la autoridad judicial competente, la cual decretó el ingreso en prisión de ambos.