El Ejecutivo negó una supuesta deuda de 700 millones de euros

El debate sobre el régimen de bonificación al transporte aéreo volvió este martes al Congreso de los Diputados. El Partido Popular reclamó al Gobierno que cumpla con los compromisos adquiridos y garantice el pago puntual a las aerolíneas que aplican el descuento a residentes canarios.

“Lo que pedimos es sencillamente que los compromisos adquiridos por este régimen de bonificación se cumplan, que las compañías cobren en plazo, que no se acumule deuda y que los ciudadanos no vean peligrar su conectividad por las negligencias financieras del Estado”, señaló el diputado popular Juan Antonio Rojas durante su intervención.

El PP exige al Gobierno que cumpla con los pagos del descuento de residentes / Archivo RTVC

Desde el Ejecutivo, el secretario general del Transporte aéreo y marítimo, Benito Núñez, negó rotundamente la existencia de una deuda de 700 millones de euros. “No existe tal deuda y, a la vista de las previsiones y de las cifras de pasajeros, no vemos comprometida ni la frecuencia de vuelos ni la conectividad en un año de récord”, aseguró.

Mientras el Gobierno insiste en que los canarios y demás residentes pueden volar con normalidad, las aerolíneas mantienen sus quejas por retrasos en los pagos. Aun así, el sector aéreo confirma que el mercado sigue estable y en crecimiento, con un aumento en el número de plazas ofertadas en todo el país.