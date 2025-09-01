La prealerta por fenómenos costeros estará vigente a partir de este martes a las 07:00 horas en todo el Archipiélago

El Gobierno de Canarias activa la prealerta por fenómenos costeros. Imagen de Archivo

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por fenómenos costeros en el Archipiélago a partir de las 07:00 horas de mañana martes 2 de septiembre.

La prealerta afecta a la costa norte y este de El Hierro y La Gomera; litoral noroeste y nordeste de La Palma; costa norte y sureste de Tenerife; litoral de Gran Canaria (salvo los municipios de San

Bartolomé de Tirajana y Mogán); y costas de Lanzarote y Fuerteventura.

La previsión meteorológica apunta mal estado del mar, con oleaje de mar combinada 2–3,5 metros; marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte y noroeste de 2–3 metros.

Esta decisión se toma teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

Consejos de autoprotección

La Dirección General de Emergencias recomienda evitar situarse en el extremo de muelles o espigones ni arriesgarse a tomar fotografías o vídeos cerca de donde rompen las olas, evitar la pesca en zonas de riesgo o no circular con vehículos por carreteras cercanas a línea de playa.

Asimismo, instan a la ciudadanía a no bañarse en playas apartadas o que no se conozca suficientes, así como evitar bañarse en playas con bandera roja, con fuerte oleaje o que carezca de servicio de socorrismo.

Si está en tierra y ve que alguien ha caído al agua, tírele un cabo con un flotador, o cualquier otro objeto al que pueda aferrarse. Avise inmediatamente al 112.