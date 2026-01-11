Desde el pasado julio, la cifra de controladores en el aeropuerto majorero es de 10, mientras que lo habitual son, al menos, 15 trabajadores

Informa. RTVC.

Continúa la preocupación por la situación que atraviesa el control aéreo en distintos aeropuertos canarios.

En el caso de Fuerteventura se ha reducido el número de empleados en los últimos meses, en mencionado servicio. De hecho, desde el pasado julio, la cifra de controladores en el aeropuerto majorero es de 10, mientras que lo habitual son, al menos, 15 trabajadores.

Imagen archivo RTVC.

Aeródromos de Canarias

Por su parte, la Unión Sindical de Controladores Aéreos ha asegurado que SAERCO, la empresa privada que gestiona el servicio en diversos aeródromos de Canarias, no vela por los derechos laborales de su personal.

Además, una preocupación que se refleja en la sociedad, pues ciudadanos majoreros que viajan con frecuencia por motivos de trabajo o médicos, se encuentran cada vez más preocupados, sobre todo, tras la reducción horaria en el aeropuerto de El Hierro por las mismas razones.

Situación actual

En dicha línea, la patronal turística de Fuerteventura ha advertido de que disminuir el horario en el aeródromo de Fuerteventura, podría afectar gravemente a la economía insular, ya que el turismo supone el 80% de ella.

Desde el Cabildo han afirmado que han solicitado en reiteradas ocasiones una solución al Ministerio de Transporte y Movilidad.