El presidente Fernando Clavijo tendrá «Una mala noche» este domingo en TVC

El late night de Aarón Gómez contará también con la visita de Carlos Baute, en una noche pensada para despedir el año entre risas y «travesuras»

El Día de los Santos Inocentes se celebra este año en ‘Una mala noche (la tiene cualquiera)’ por todo lo alto. El irreverente late night de Televisión Canaria, presentado por Aarón Gómez, despide 2025 con un programa especial dedicado a «Las travesuras», donde las bromas, el humor juguetón y las sorpresas marcan el ritmo de la noche.

El gran protagonista de la velada será el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que se sentará en el sofá del programa dispuesto a salirse del registro habitual. En una conversación distendida e inesperada, Clavijo responderá a las preguntas de Aarón Gómez y repasará su trayectoria política, la actualidad de Canarias y algunos episodios de su carrera… todo en clave informal y con sentido del humor.

En el último programa de la temporada 2025, el presidente responde a las preguntas de Aarón y demuestra que su “superpoder” son los pactos… incluso a contrarreloj.

Por si fuera poco, el programa contará también con la participación especial de Carlos Baute, que aportará el punto musical y la complicidad con el público en una noche pensada para cerrar el año entre risas, anécdotas y buen rollo.

El equipo de colaboradores habituales, Víctor Hubara, Carmen Cabeza, Carlos Pedrós, Jorge Galván, Guacimara Gil y Sarah Lómore, desplegará su ingenio en una batería de sketches, juegos y reflexiones en clave de comedia que giran en torno al arte de gastar bromas, con ese humor canario fresco, directo y sin filtros que define al programa.

La noche se completa con el ya imprescindible Talent Chou, conducido por Ninfa, que en esta ocasión propone un duelo musical para elevar aún más el tono festivo del último ‘Una mala noche’ de 2025.