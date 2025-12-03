La oposición piensa que el presupuesto de mil millones del Cabildo de Gran Canaria no da respuesta a los principales problemas de la isla

El Presupuesto del Cabildo de Gran Canaria supera por primera vez los mil millones de euros

El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado el presupuesto más alto de su historia, al superar por primera vez la barrera de los mil millones de euros. Las cuentas insulares, que crecen un 7 % respecto al ejercicio anterior, han salido adelante gracias a la mayoría que sostienen los socios de gobierno, Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista y PSOE.

Desde el grupo de gobierno se destaca que este incremento permitirá reforzar áreas consideradas prioritarias, como la inversión productiva y las políticas sociales, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y atender a los sectores más vulnerables de la población. Subrayan, además, que el nuevo presupuesto está diseñado para consolidar proyectos estratégicos en ámbitos como la transición energética, la movilidad y el bienestar social.

La oposición, por su parte, ha criticado unas cuentas que, consideran, no dan respuesta a los principales problemas de la isla. Señalan especialmente la falta de medidas efectivas para afrontar la crisis de la vivienda, uno de los asuntos que más preocupa a la ciudadanía.