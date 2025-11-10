El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para 2026 pasa de 986 a 1.055 millones, lo que supone un aumento del 7 %

Imagen de Antonio Morales en el acto

La propuesta del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el próximo año asciende a 1.055 millones de euros, lo que supone 69,6 millones de euros más que los consignados en 2025, es decir, un 7 % más, según ha anunciado este lunes su presidente, Antonio Morales.

Junto a su equipo de gobierno, formado por el PSOE y Nueva Canarias- Frente Amplio Nacionalista, Morales ha destacado que estos presupuestos, aprobados por el consejo de gobierno insular, muestran la «fortaleza económica del Cabildo» y reflejan un aumento de los recursos para políticas sociales y consolidan las partidas para reactivar y diversificar la economía de la isla.

Retos y objetivos

Se enfocan en cinco grandes retos, siendo el primero de ellos aumentar la cohesión e inclusión social y la igualdad de género.

A él le siguen los objetivos de dinamizar la economía y el empleo y consolidar al Cabildo como principal inversor de la isla, favorecer el desarrollo sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, promover la actividad cultural y proteger el patrimonio histórico y natural, y fomentar los derechos democráticos, la participación ciudadana y la solidaridad.

La corporación debatirá esta propuesta de presupuestos, la tercera de este mandato, en un pleno que se celebrará a principios de diciembre, según indicó Morales en una rueda de prensa.