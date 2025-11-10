ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias de CanariasGran Canaria

El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para 2026 asciende a 1.055 millones, un 7 % más

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para 2026 pasa de 986 a 1.055 millones, lo que supone un aumento del 7 %

Imagen de Antonio Morales en el acto

La propuesta del presupuesto del Cabildo de Gran Canaria para el próximo año asciende a 1.055 millones de euros, lo que supone 69,6 millones de euros más que los consignados en 2025, es decir, un 7 % más, según ha anunciado este lunes su presidente, Antonio Morales.

Junto a su equipo de gobierno, formado por el PSOE y Nueva Canarias- Frente Amplio Nacionalista, Morales ha destacado que estos presupuestos, aprobados por el consejo de gobierno insular, muestran la «fortaleza económica del Cabildo» y reflejan un aumento de los recursos para políticas sociales y consolidan las partidas para reactivar y diversificar la economía de la isla.

Retos y objetivos

Se enfocan en cinco grandes retos, siendo el primero de ellos aumentar la cohesión e inclusión social y la igualdad de género.

A él le siguen los objetivos de dinamizar la economía y el empleo y consolidar al Cabildo como principal inversor de la isla, favorecer el desarrollo sostenible para mitigar los efectos del cambio climático, promover la actividad cultural y proteger el patrimonio histórico y natural, y fomentar los derechos democráticos, la participación ciudadana y la solidaridad.

La corporación debatirá esta propuesta de presupuestos, la tercera de este mandato, en un pleno que se celebrará a principios de diciembre, según indicó Morales en una rueda de prensa.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El ‘Decreto Canarias’ está listo para su remisión al Estado

La Oliva obtiene la acreditación oficial para realizar programas de formación en alternancia con el empleo

Nueva Canarias propone una app para aumentar la donación de sangre en el archipiélago

Arona recupera el mural «La Lechera» y lo expone en Cabo Blanco

Una borrasca afectará a las islas a mitad de semana

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025