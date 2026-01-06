Chubascos ocasionales por el norte y viento que se acelera

Aunque el tiempo será por lo general más agradable, seguirán produciéndose algunos chubascos de forma ocasional con un mayor protagonismo del viento

Este miércoles tendremos una jornada mucho más tranquila y agradable pero se seguirán produciendo algunos chubascos de forma ocasional sobre todo en la vertiente norte de las islas más montañosas. En el resto gozaremos e mayores ratos de sol aunque habrá intervalos nubosos.

Las temperaturas continuarán siendo frescas sobre todo en medianías y cumbres. Las máximas se mantendrán sin gran cambios, bajarán ligeramente en puntos de los extremos oeste y este de Tenerife y suben suavemente en las medianías del norte de La Palma. Las mínimas no experimentarán cambios. Además, es muy probable algunas heladas en las cumbres de las islas más altas, sobre todo en Tenerife y La Palma.

El viento soplará del noreste moderado acelerándose con rachas fuertes en los extremos de islas noroeste y sureste así como en cumbres de las islas más montañosas. No se descarta rachas localmente intensas en el interior de Fuerteventura y Lanzarote.

Y en el mar, habrá mar combinada en costas abiertas al norte con olas que podrían superar los 3 metros de altura y en el resto de costas predominará la fuerte marejada. La situación marítima irá mejorando.

Previsión por islas

EL HIERRO: Intervalos nubosos sobre todo en el noreste sin descartar alguna gota débil. Viento del NE moderado con rachas fuertes. Temperatura máxima de 14 grados en Valverde.

LA PALMA: Predominio de cielos nubosos por la vertiente este y noreste. Mayores ratos de sol en el sur y oeste, viento del noreste moderado con rachas fuertes en los extremos y en cumbres. Temperaturas que irán desde los 15 a os 20 grados en la capital.

LA GOMERA: Jornada estable con nubosidad en el interior y norte de la isla. El ambiente más soleado al sur y este. Viento del noreste con rachas intensas. Temperaturas agradables.

TENERIFE: Jornada mayormente cubierta por el norte donde no se descarta algún chubasco débil y local. El ambiente más soleado lo encontraremos en el sur. Viento del noreste con rachas fuertes en los extremos noroeste y sureste y también en cumbres. Temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 21 grados en la capital.

GRAN CANARIA: Panza de burro en el norte sin descartar chubascos débiles. Intervalos de nubes y claros por el sur. Viento del noroeste moderado con importantes rachas en extremos y cumbres. Temperaturas que irán desde los 16 a los 20 grados en la capital.

FUERTEVENTURA: Ambiente de intervalos de nubes y claros. Viento fuerte con rachas intensas en el interior y temperatura máxima de 20 grados en la capital.

LANZAROTE: Nubes y claros aunque se irá despejando por la tarde. Viento del noreste con rachas fuertes en el interior y temperatura máxima de 20 grados en Arrecife.

LA GRACIOSA: Nubosidad más compacta por la mañana y viento fuerte del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados en Caleta de Sebo.