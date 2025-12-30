El viento cobrará intensidad a partir del mediodía de este miércoles, mientras que las temperaturas subirán ligeramente en costas

Gráfico RTVC

Este miércoles comenzarán a notarse algunos cambios. El viento del sur girará al suroeste en la mitad occidental y cobrará intensidad a partir del mediodía. Por la tarde se esperan rachas fuertes en cumbres de La Palma, Tenerife, y en costas expuestas, rachas 50 – 80 km/h. En el cielo predominarán los intervalos de nubes altas. Bajo ellas, intervalos de evolución en puntos del norte y nordeste de Tenerife, y de tipo bajo retenidas por el suroeste de las islas más altas, especialmente en La Palma por la tarde.

Las temperaturas subirán ligeramente, máximas 21 – 24ºC en costas, con valores frescos en medianías y cumbres. Y en el mar, marejadilla generalizada, marejada en altamar por la tarde, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros.

Previsión por islas

EL HIERRO: Intervalos de nubes altas, y de tipo bajo en puntos del suroeste. Temperaturas en ligero ascenso, y viento del suroeste más intenso en la costa sureste.

LA PALMA: Cielos nubosos por nubosidad de tipo alto, y de tipo bajo por el oeste, más compactas por la tarde. Viento del suroeste racheado en cumbres, costas noroeste y este.

LA GOMERA: Nubes altas y ratos de sol, y nubosidad baja en puntos del suroeste. Temperaturas frescas en cumbres, y viento del suroeste moderado en zonas altas.

TENERIFE: La nubosidad más compacta será de evolución en puntos del norte y nordeste en horas centrales. Intervalos de nubes altas en el resto, y de tipo bajo en la costa suroeste. Viento del suroeste arreciando en cumbres, costa sureste y norte de Anaga.

GRAN CANARIA: Nubes altas en cantidad variable, intervalos de nubes bajas en puntos del norte, noroeste y costa suroeste. Las temperaturas subirán ligeramente, máximas 21 – 24ºC en costas. Y viento del sur flojo, moderado en costas este, oeste y cumbres.

FUERTEVENTURA: Sol con intervalos de nubes altas. Las temperaturas subirán ligeramente, aun así, fresco a primeras y últimas horas. Y viento del sur flojo.

LANZAROTE: Intervalos nubosos de tipo alto con amplios ratos de sol. Las temperaturas marcarán algún grado más, y el vierto será de componente sur flojo.

LA GRACIOSA: Predominio de los intervalos de nubes altas con numerosas horas de sol. Temperatura máxima de 21ºC en Caleta de Cebo, y viento del sur 5 – 15km/h.