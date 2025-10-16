Prisión preventiva para ‘El Guaca’ y su pareja

El histórico traficante acumula 47 detenciones y más de dos décadas de condenas por delitos contra la salud pública

El Juzgado de Instrucción Nº1 de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado prisión preventiva sin fianza para el presunto narcotraficante conocido como ‘El Guaca’ y su pareja. Ambos están acusados de delitos contra la salud pública tras ser detenidos el pasado martes en el barrio de San José, durante una operación policial contra el tráfico de drogas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que la medida se tomó tras la declaración judicial de los arrestados. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo (GOIA-U.E.) de la Policía Local participaron en la operación conjunta.

Fin a un punto de venta activo las 24 horas

Con estas detenciones, los agentes desarticularon un punto de venta de drogas activo todo el día. Según la investigación, el inmueble había generado más de 155 intervenciones policiales en lo que va de año y 70 actas por consumo o tenencia de estupefacientes en un radio de 200 metros.

‘El Guaca’, de amplia trayectoria delictiva, acumula 47 arrestos previos y 24 años de condenas firmes por tráfico de drogas. La Policía Nacional lo considera uno de los delincuentes más reincidentes de la capital grancanaria.

Implicación de su pareja

La pareja de ‘El Guaca’ también fue detenida por colaborar en la venta directa de droga a los consumidores. La pareja mantenía la vivienda fortificada con medidas de seguridad. Igualmente, contaba con una red de “aguadores”, personas toxicómanas que vigilaban los alrededores a cambio de dosis para alertar de la presencia policial.

Durante el registro judicial del martes 14 de octubre, los agentes incautaron 1,3 kilos de heroína, incluidos 248 envoltorios listos para la venta. Además, se requisáron 88 dosis de “crack”, más de 400 gramos de cocaína, 17.000 euros en efectivo, joyas y numerosas armas blancas.