La Policía Nacional ha logrado detener a este conocido delincuente y desarticular el punto de droga en el que operaba en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria

‘El Guaca’ tiene 47 detenciones y 24 años de condenas firmes en su expediente. Siempre relacionadas de una u otra manera con las drogas. La de este martes es la número 48 y, de nuevo, tiene que ver con la venta de estupefacientes. En esta ocasión, la Policía Nacional ha desarticulado el punto de venta en el que operaba en el barrio de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, y han detenido también a su pareja.

Droga, dinero y armas incautadas en la operación de la Policía Nacional contra ‘El Guaca’ en el barrio de San José

Vivienda acorazada

Las detenciones se han producido tras meses de investigación y en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas. ‘El Guaca’ está considerado un delincuente habitual. Respecto a su pareja, fue detenida por presuntamente también participar en la venta directa de droga a los consumidores que acudían a la vivienda.

El inmueble contaba con «fuertes medidas de seguridad» para evitar una posible intervención policial, según relata la Policía Nacional. Además, tenían una red de «aguadores», que son personas toxicómanas que vigilaban los alrededores a cambio de dosis, alertando de la presencia de agentes.

24 horas de venta

El punto de venta de drogas, según se pudo observar durante la investigación, estaba activo durante las 24 horas del día, lo que ha supuesto un «grave deterioro» en la convivencia vecinal. Esto motivó, en lo que va de año, más de 155 intervenciones policiales, así como 70 actas por tenencia o consumo de drogas en un radio de 200 metros alrededor del inmueble.

Por ello, el martes, 14 de octubre, con autorización del juzgado competente, se llevó a cabo una diligencia de entrada y registro por parte de la policía. Esto permitió intervenir 1,3 kilos de heroína, incluidos 248 envoltorios termosellados listos para la venta; 88 dosis de «crack» preparadas para su distribución, más de 400 gramos de cocaína, así como más de 17.000 euros en efectivo fraccionado, joyas y numerosas armas blancas, entre otras cosas.

Para llevar a cabo el operativo, participaron unidades especializadas como el GOES (Grupo Operativo Especial de Seguridad), la UPR (Unidad de Prevención y Reacción), así como Sistemas Especiales, Subsuelo y Guías Caninos.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

La operación la han llevado a cabo agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, en colaboración con el Grupo Operativo de Intervención y Apoyo-Unidad Especial (GOIA-U.E.) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.