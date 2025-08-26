Varios vecinos denuncian problemas constantes en el suministro de agua y aseguran que la situación en insostenible

Vídeo RTVC.

Los vecinos de Tefía, en Fuerteventura, denuncian problemas constantes en el suministro de agua. Los propios vecinos aseguran que los aljibes y tanques de muchas casas están vacíos y que tienen que hacer uso de garrafas de agua para poder abastecer sus domicilios.

Los vecinos denuncian que los depósitos y aljibes están vacíos, obligándoles a abastecerse con garrafas de agua / IMAGEN ARCHIVO RTVC

La situación es aún más grave para personas mayores y dependientes; aseguran que algunos llevan más de mes y medio sin poder asearse en condiciones. El sector agrícola en la zona también se ha visto afectado por estos problemas, representantes del sector aseguran haber perdido las cosechas, con su consecuente repercusión económica.

Ante esta situación, los vecinos han recogido firmas para poner en conocimiento de las instituciones mediante una queja formal los continuos problemas. Por su parte, desde el Consorcio de Abastecimiento de Agua a Fuerteventura (CAAF) aseguran que en el último mes apenas han recibido notificaciones de incidencias en la zona y que además en septiembre sustituirán más de mil metros de tuberías en mal estado.