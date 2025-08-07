Programa de las Fiestas de Santa María de Guía

Daniel Calero y la Banda de Música de Santa María de Guía se suben al escenario de las fiestas del municipio este viernes
El conocido humorista y presentador de televisión Daniel Calero llega este viernes a Guía con su nuevo espectáculo musical “25 años. Ni Bodas, ni plata”. Se trata de una propuesta con la que celebra sus veinticinco años de trayectoria profesional y con la que dará inicio al segundo fin de semana de las Fiestas Patronales de La Virgen 2025. Te detallamos los actos de este viernes y sábado y todo el programa de esta tradicional cita.
Aniversario de Calero en Guía
El show ofrece un repertorio de ritmos que han marcado el espíritu festivo de los pueblos del Archipiélago y que rinde homenaje a quienes trajeron estas sonoridades desde Latinoamérica. Todo ello acompañado por una cuidad producción musical bajo la dirección de Stefan Navarro, con una banda en vivo formada por vientos, cuerdas y percusión que garantizan una velada llena de buena energía y diversión.
Gracias a su popular programa de televisión, se ha convertido en un gran impulsor de las verbenas en Canarias, creando el movimiento verbenaty destinado a fomentar este tipo de ocio como una forma de encuentro y socialización. Este giro, unido a sus inquietudes artísticas, le han llevado a preparar el espectáculo que se podrá disfrutar este viernes en este municipio.
Aunque sorprenda al público verlo cantar sobre el escenario -cuenta con experiencias previas junto a artistas como David Demaría-, Daniel Calero ha demostrado su versatilidad y calidad artística con un espectáculo que ya ha cosechado una excelente acogida. Algunas de sus actuaciones de este show se han podido ver en espacios como Noche de Taifas o en el especial de Fin de Año de la Televisión Canaria, compartiendo escenario con figuras del panorama musical regional y nacional.
Banda Municipal
La Plaza Grande volverá a convertirse este viernes, un año más, en el gran escenario al aire libre donde la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía, bajo la dirección de Arístides Sosa, ofrecerá su tradi-cional concierto con motivo de las Fiestas de la Virgen.
El concierto comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse también en directo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guía, así como en medios y televisiones locales.
Para esta ocasión tan especial, la Banda ha preparado un variado re-pertorio que incluye desde conocidos pasodobles —como Saxos Fla-mencos, de Luis Araque, y Granada, del compositor Agustín Lara— hasta música popular de verano y versiones de algunos de los grandes éxitos de la mítica banda Supertramp y del grupo de rock mexicano Maná.
Como novedad destacada, el concierto contará con la actuación en solitario del joven trombonista Fernando Silva, alumno de las Escuelas Artísticas Municipales, que interpretará un tema en solitario.
El concejal de Cultura, Julián Melián, anima a toda la ciudadanía a disfrutar de este esperado concierto “una cita imprescindible del pro-grama de nuestras fiestas patronales, que cada año supera todas las expectativas gracias al talento y la excelencia de los componentes de nuestra Banda Municipal magníficamente guiados por su director, Arístides Sosa” señala.
Programa de Fiestas
Agosto – JUEVES 7
Plaza Grande
17:00 h. – LA PANDILLA DE DRILO
Frontis de la Iglesia
19:45 h. – PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
Plaza Grande
21:00 h. – MI PRIMERA VERBENA
Agosto – VIERNES 8
Plaza Grande
17:30 h. – CASTILLOS HINCHABLES Y TALLER DE MANUALIDADES
Frontis de la Iglesia
19:00 h. – PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
Plaza Grande
21:00 h. – CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL CIUDAD DE GUÍA
Frontis de la Iglesia
A continuación – ESPECTÁCULO MUSICAL
“25 años. Ni Bodas, ni plata” de Daniel Calero
AGOSTO – SÁBADO 9
12:00 a 18:00 horas
Frontis de la Iglesia
VIVARTE GUÍA,
Feria Juvenil de Cultura
19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
22:00 horas
Plaza Grande
LA MUEVE SUMMER FEST – Noche Joven con
PTAZETA
RODRIGO FÉNIX
JUACKO
DJ EVANDO MOREIRA
DJ CONJURER
AGOSTO – DOMINGO 10
09:00 a 13:00 horas
Avenida de la Juventud
FERIA DE GANADO
19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
21:00 horas
Plaza Grande
FESTIVAL DE HUMOR XAYO
PETIT LORENA, KIKO BARROSO,
Y YANELY HERNÁNDEZ
AGOSTO – LUNES 11
17:30 horas
Plaza Grande
CASTILLOS ACUÁTICOS
21:00 horas
Plaza Grande
FESTIVAL RAÍCES GUIENSES
Homenaje a los artistas del municipio
AGOSTO – MARTES 12
21:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO
OLGA CERPA Y MESTISAY
AGOSTO – MIÉRCOLES 13
21:00 horas
Frontis de la Iglesia
ANIMACIÓN A CARGO DE TONI BOB
22:00 horas
Frontis de la Iglesia
DESFILE TRADICIONAL DE CARROZAS:
ESPECTÁCULO Una Noche en París
A continuación
Plaza Grande
CONCIERTO ÚLTIMA LLAVE
AGOSTO – JUEVES 14
19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
22:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO TUTTO DURÁN
23:00 horas
Plaza Grande
ORQUESTA MAQUINARIA BAND
LEYENDA JOVEN
DJ PROMASTER (BOCHINCHES)
00:00 horas
PIROMUSICAL
(de bajo impacto acústico, espectáculo que combina fuegos artificiales con música, usando pirotecnia que genera menos ruido que la tradicional)
AGOSTO – VIERNES 15
09:00 horas
Iglesia Matriz de Santa María de Guía
MISA DE PEREGRINOS
11:00 horas
Solemne Celebración de la Eucaristía y
posterior recorrido procesional por las calles
Luis Suárez Galván, Canónigo Gordillo, Médico Estévez y Marqués del Muni.
18:30 horas
Calles Médico Estévez y Marqués del Muni
CARRERA DE CINTAS
19:30 horas
BATALLA DE FLORES
21:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO DE DAVID BUSTAMANTE
A continuación
VERBENA CON:
ORQUESTA BANDA NUEVA
START MUSIC
DJ PROMASTER
DJ ACAYMO
(BOCHINCHES)
AGOSTO – SÁBADO 16
FESTIVIDAD DEL COMPATRONO SAN ROQUE
09:00 horas
Ermita de San Roque
MISA DE PEREGRINOS
y posterior traslado de la imagen al Templo parroquial
(Plaza de San Roque, Pérez Galdós, Canónigo Gordillo, San José, frontis de la Iglesia)
11:00 horas
Iglesia de Santa María de Guía
SOLEMNIDAD CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA y posterior
RECORRIDO PROCESIONAL
(por las calles Luis Suárez Galván, Poeta Bento y Plaza de San Roque)
AGOSTO – SÁBADO 16 (tarde)
17:30 horas
Plaza de San Roque
CASTILLOS HINCHABLES
18:30 horas
Plaza de San Roque
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
20:00 horas
Plaza de San Roque
XXV ENCUENTRO DE SOLISTAS
Sebastián Godoy Bolaños Chanito
A continuación
CONCIERTOS
EL ÚLTIMO QUE CIERRE,
Q´CHIMBA Y DJ
00:00 horas
FUEGOS ARTIFICIALES
AGOSTO – DOMINGO 17
Roque Prieto
12:00 horas
FIESTA DE LA MADRINA
Elección de la Madrina
13:00 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
y posterior recorrido procesional
14:30 horas
PAELLA MARINERA
Y VERBENA DE LA ESPUMA
San Roque
19:30 horas
Ermita de San Roque
CHARLA DE SAN ROQUE
a cargo de
José Luis Suárez Estévez
20:30 horas
FIN DE FIESTAS
KIKE PÉREZ