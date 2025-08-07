ES NOTICIA

Programa de las Fiestas de Santa María de Guía

Daniel Calero y la Banda de Música de Santa María de Guía se suben al escenario de las fiestas del municipio este viernes

El conocido humorista y presentador de televisión Daniel Calero llega este viernes a Guía con su nuevo espectáculo musical “25 años. Ni Bodas, ni plata”. Se trata de una propuesta con la que celebra sus veinticinco años de trayectoria profesional y con la que dará inicio al segundo fin de semana de las Fiestas Patronales de La Virgen 2025. Te detallamos los actos de este viernes y sábado y todo el programa de esta tradicional cita.

Daniel Calero con su espectáculo musical ’25 años. Ni Bodas, ni plata’, que estará el viernes 8 de agosto en las Fiestas de Santa María de Guía
Daniel Calero con su espectáculo musical ’25 años. Ni Bodas, ni plata’, que estará el viernes 8 de agosto en las Fiestas de Santa María de Guía

Aniversario de Calero en Guía

El show ofrece un repertorio de ritmos que han marcado el espíritu festivo de los pueblos del Archipiélago y que rinde homenaje a quienes trajeron estas sonoridades desde Latinoamérica. Todo ello acompañado por una cuidad producción musical bajo la dirección de Stefan Navarro, con una banda en vivo formada por vientos, cuerdas y percusión que garantizan una velada llena de buena energía y diversión.

Gracias a su popular programa de televisión, se ha convertido en un gran impulsor de las verbenas en Canarias, creando el movimiento verbenaty destinado a fomentar este tipo de ocio como una forma de encuentro y socialización. Este giro, unido a sus inquietudes artísticas, le han llevado a preparar el espectáculo que se podrá disfrutar este viernes en este municipio.

Aunque sorprenda al público verlo cantar sobre el escenario -cuenta con experiencias previas junto a artistas como David Demaría-, Daniel Calero ha demostrado su versatilidad y calidad artística con un espectáculo que ya ha cosechado una excelente acogida. Algunas de sus actuaciones de este show se han podido ver en espacios como Noche de Taifas o en el especial de Fin de Año de la Televisión Canaria, compartiendo escenario con figuras del panorama musical regional y nacional.

Banda Municipal

La Plaza Grande volverá a convertirse este viernes, un año más, en el gran escenario al aire libre donde la Banda Municipal de Música Ciudad de Guía, bajo la dirección de Arístides Sosa, ofrecerá su tradi-cional concierto con motivo de las Fiestas de la Virgen.

El concierto comenzará a las 21:00 horas y podrá seguirse también en directo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guía, así como en medios y televisiones locales.

Para esta ocasión tan especial, la Banda ha preparado un variado re-pertorio que incluye desde conocidos pasodobles —como Saxos Fla-mencos, de Luis Araque, y Granada, del compositor Agustín Lara— hasta música popular de verano y versiones de algunos de los grandes éxitos de la mítica banda Supertramp y del grupo de rock mexicano Maná.

Como novedad destacada, el concierto contará con la actuación en solitario del joven trombonista Fernando Silva, alumno de las Escuelas Artísticas Municipales, que interpretará un tema en solitario.

El concejal de Cultura, Julián Melián, anima a toda la ciudadanía a disfrutar de este esperado concierto “una cita imprescindible del pro-grama de nuestras fiestas patronales, que cada año supera todas las expectativas gracias al talento y la excelencia de los componentes de nuestra Banda Municipal magníficamente guiados por su director, Arístides Sosa” señala.

Programa de Fiestas

Agosto – JUEVES 7

Plaza Grande
17:00 h. – LA PANDILLA DE DRILO
Frontis de la Iglesia
19:45 h. – PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
Plaza Grande
21:00 h. – MI PRIMERA VERBENA

Agosto – VIERNES 8

Plaza Grande
17:30 h. – CASTILLOS HINCHABLES Y TALLER DE MANUALIDADES
Frontis de la Iglesia
19:00 h. – PASACALLES DE PAPAGÜEVOS
Plaza Grande
21:00 h. – CONCIERTO DE LA BANDA MUNICIPAL CIUDAD DE GUÍA
Frontis de la Iglesia
A continuación – ESPECTÁCULO MUSICAL
“25 años. Ni Bodas, ni plata” de Daniel Calero

AGOSTO – SÁBADO 9

12:00 a 18:00 horas
Frontis de la Iglesia
VIVARTE GUÍA,
Feria Juvenil de Cultura

19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

22:00 horas
Plaza Grande
LA MUEVE SUMMER FEST – Noche Joven con
PTAZETA
RODRIGO FÉNIX
JUACKO
DJ EVANDO MOREIRA
DJ CONJURER

AGOSTO – DOMINGO 10

09:00 a 13:00 horas
Avenida de la Juventud
FERIA DE GANADO

19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

21:00 horas
Plaza Grande
FESTIVAL DE HUMOR XAYO
PETIT LORENA, KIKO BARROSO,
Y YANELY HERNÁNDEZ

AGOSTO – LUNES 11

17:30 horas
Plaza Grande
CASTILLOS ACUÁTICOS

21:00 horas
Plaza Grande
FESTIVAL RAÍCES GUIENSES
Homenaje a los artistas del municipio

AGOSTO – MARTES 12

21:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO
OLGA CERPA Y MESTISAY

AGOSTO – MIÉRCOLES 13

21:00 horas
Frontis de la Iglesia
ANIMACIÓN A CARGO DE TONI BOB

22:00 horas
Frontis de la Iglesia
DESFILE TRADICIONAL DE CARROZAS:
ESPECTÁCULO Una Noche en París

A continuación
Plaza Grande
CONCIERTO ÚLTIMA LLAVE

AGOSTO – JUEVES 14

19:45 horas
Frontis de la Iglesia
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

22:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO TUTTO DURÁN

23:00 horas
Plaza Grande
ORQUESTA MAQUINARIA BAND
LEYENDA JOVEN
DJ PROMASTER (BOCHINCHES)

00:00 horas
PIROMUSICAL
(de bajo impacto acústico, espectáculo que combina fuegos artificiales con música, usando pirotecnia que genera menos ruido que la tradicional)

AGOSTO – VIERNES 15

09:00 horas
Iglesia Matriz de Santa María de Guía
MISA DE PEREGRINOS

11:00 horas
Solemne Celebración de la Eucaristía y
posterior recorrido procesional por las calles
Luis Suárez Galván, Canónigo Gordillo, Médico Estévez y Marqués del Muni.

18:30 horas
Calles Médico Estévez y Marqués del Muni
CARRERA DE CINTAS

19:30 horas
BATALLA DE FLORES

21:00 horas
Plaza Grande
CONCIERTO DE DAVID BUSTAMANTE

A continuación
VERBENA CON:
ORQUESTA BANDA NUEVA
START MUSIC
DJ PROMASTER
DJ ACAYMO
(BOCHINCHES)

AGOSTO – SÁBADO 16

FESTIVIDAD DEL COMPATRONO SAN ROQUE

09:00 horas
Ermita de San Roque
MISA DE PEREGRINOS
y posterior traslado de la imagen al Templo parroquial
(Plaza de San Roque, Pérez Galdós, Canónigo Gordillo, San José, frontis de la Iglesia)

11:00 horas
Iglesia de Santa María de Guía
SOLEMNIDAD CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA y posterior
RECORRIDO PROCESIONAL
(por las calles Luis Suárez Galván, Poeta Bento y Plaza de San Roque)

AGOSTO – SÁBADO 16 (tarde)

17:30 horas
Plaza de San Roque
CASTILLOS HINCHABLES

18:30 horas
Plaza de San Roque
PASACALLES DE PAPAGÜEVOS

20:00 horas
Plaza de San Roque
XXV ENCUENTRO DE SOLISTAS
Sebastián Godoy Bolaños Chanito

A continuación
CONCIERTOS
EL ÚLTIMO QUE CIERRE,
Q´CHIMBA Y DJ

00:00 horas
FUEGOS ARTIFICIALES

AGOSTO – DOMINGO 17

Roque Prieto

12:00 horas
FIESTA DE LA MADRINA
Elección de la Madrina

13:00 horas
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
y posterior recorrido procesional

14:30 horas
PAELLA MARINERA
Y VERBENA DE LA ESPUMA

San Roque

19:30 horas
Ermita de San Roque
CHARLA DE SAN ROQUE
a cargo de
José Luis Suárez Estévez

20:30 horas
FIN DE FIESTAS
KIKE PÉREZ

