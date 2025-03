El Universo, el Polo Norte o Las Vegas son las alegorías propuestas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

En la imagen, la presentación de las alegorías propuestas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval 2026 en Las Palmas de Gran Canaria, en su 50º. aniversario, será galáctico, muy fresquito o toda una apuesta. Así se desprende de las propuestas de alegorías para las fiestas del año que viene que se han presentado este domingo en la plaza de Canarias, justo antes del concierto de Wilfrido Vargas.

El anuncio lo ha efectuado la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, acompañada del director artístico, Josué Quevedo, como colofón a otra multitudinaria jornada de Carnaval de Día en el corazón de las carnestolendas.

En efecto, El Universo, el Polo Norte y Las Vegas son las tres propuestas en liza para la elección de un tema que la propia ciudadanía escogerá, mediante el envío de mensajes SMS gratuitos al número 928 10 10 26, con la palabra CARNAVAL, seguida de un espacio, y, en función del voto, las palabras UNIVERSO, POLO NORTE o LAS VEGAS.

Votación de las alegorías del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Las votaciones se podrán efectuar hasta el día 15 de marzo. Entre los números de teléfono de las personas que voten se sorteará un regalo: un cheque para Bazar Ani por un importe de 400 euros.

Será tras el Entierro de la Sardina de la presente edición de las fiestas ambientada en los Juegos Olímpicos, cuando la organización anunciará la elección de la alegoría ganadora. Hasta la previa a ese domingo 16 de marzo, la audiencia más carnavalera podrá valorar que alternativa le convence más a la hora de construir un Carnaval muy especial en el año 2026 en el que esta Fiesta de Interés Turístico Internacional de Las Palmas de Gran Canaria cumple su medio siglo de vida.

El Universo

Es una alegoría que da mucho juego a las mascaritas. Los grupos carnavaleros (murgas y comparsas) y aspirantes a los distintos tronos podrán recurrir a las referencias de las grandes fantasías galácticas del cine o la televisión, por ejemplo, para construir su uniforme de 2026.

Desde La guerra de las galaxias hasta Star Trek, Flash Gordon o Alien. El público amante de las celebraciones del disfraz también podrá inspirarse en heroicos personajes espaciales, criaturas de otros mundos, aquellos robots que nunca faltan en los cruceros estelares o soldados de imperios que, más que fronteras, traspasan sistemas solares.

En la imagen, la presentación de la alegoría el Universo, propuesta para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Aunque tampoco hará falta tirar de mundos de fantasía para sumergirse en un Carnaval del Universo. La realidad del Cosmos conocido nos sugiere la figura de valientes astronautas, naves de exploración espacial, satélites que orbitan la Tierra, sofisticados telescopios y hasta científicos que investigan permanentemente el firmamento. Soles, planetas sin y con anillos, lunas y meteoros conforman el mapa en el que, en una galaxia u en otra, la mascarita bien podría sentirse feliz.

El Polo Norte

El blanco, sin duda, sería el color de una celebración que estaría diseñada desde la nieve y el hielo, bajo el siempre seductor brillo que desprenden las auroras boreales. El Ártico puede estar muy lejos. O muy cerca, si la audiencia se decanta por esta alegoría para 2026. Nada menos que en plena capital grancanaria.

Aquí el imaginario se expande desde la moda esquimal hasta el atuendo de los intrépidos exploradores que a lo largo de la historia se han aventurado por llegar primero al Polo Norte del planeta. Por esos lares gélidos han circulado trineos y han corrido tirando de ellos sus célebres perros. Y pasean los osos polares, de los que se cuidan los investigadores que viajan constantemente al hielo para darnos su evaluación.

En la imagen, la presentación de las alegoría Polo Norte, propuestaspara el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Si a la mascarita le seduce el disfraz de pingüino, que sepa que estas aves no se pasean por el Polo Norte, porque lo suyo es la Antártida. Aunque en Carnaval todo vale. Luego están las ballenas y los delfines, a los que sí les gusta esta región. Un entorno, por cierto, que debemos preservar para que no se nos derrita del todo. Apostar por este tema para las fiestas no dejaría de ser una manera que el público tendría de recordarlo. Tampoco hay que olvidar que el Polo Norte es el lugar de residencia oficial de Papá Noel, al que Las Palmas de Gran Canaria podría invitar en sus vacaciones posnavideñas.

Las Vegas

También cabe la posibilidad de que el Carnaval de 2026 sea toda una apuesta del público más aficionado a las fiestas. Esto es, que su alternativa favorita sea la que representa Las Vegas. Con sus luces de mil colores, los hoteles majestuosos, los casinos de lujo y las grandes estrellas del espectáculo que, en buena medida, siempre han acompañado a esta ciudad norteamericana. La ciudad del juego pero también del amor, en donde lo que sucede allí, allí se queda.

Todo el elenco de personajes asociados a este entorno tiene un lugar en el Carnaval. Croupiers, jugadores avezados, sofisticados ladrones que elaboran complicados planes para atracar el casino. Vedettes y artistas como el gran Sinatra o el mágico Elvis también forman parte del negocio, en un paraíso de neón que han hecho suyo Céline Dion o Mariah Carey, entre otras muchas estrellas.

En la imagen, la presentación de la alegoría Las Vegas, propuesta para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. Fotografía: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

En el Carnaval de Las Vegas estarían presentes la ruleta, el Black Jack, los naipes, las fichas con las que se gana o se pierde. Pero esta vez solo será necesario apostar por un disfraz apropiado, con toda la ilusión del mundo como aval. La que tiene la audiencia de unas fiestas que se prepara ya desde este año para vivir por todo lo alto su medio siglo de vida. Por qué no hacerlo con el glamour más americano, elegantes vestidos y sombreros. Y con la corbata desabrochada.