Gobierno canario y cabildos acuerdan solicitar que se prorrogue la gratuidad en el transporte en 2026

RTVC / Europa PRESS
RTVC / Europa PRESS

La decisión se ha adoptado durante la celebración de la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre de Canarias

Gobierno canario y cabildos acuerdan solicitar que se prorrogue la gratuidad en el transporte en 2026

El consejero de Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, y la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, han anunciado que el Gobierno canario y los cabildos insulares solicitarán una reunión conjunta en Madrid con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para pedir que se prorrogue la gratuidad en el transporte público en 2026.

La decisión se ha adoptado durante la celebración durante la celebración de la Mesa Interadministrativa del Transporte Terrestre de Canarias. María Fernández destaca «la preocupación generalizada en las administraciones insulares por los retrasos con los fondos estatales«.

La directora general advierte que «están poniendo en riesgo una medida que ha sido un éxito rotundo para la movilidad sostenible en Canarias». Fernández apunta que Gobierno y cabildos «iremos juntos a Madrid para trasladar la urgencia de recibir los fondos y prorrogar la gratuidad del transporte público».

La gratuidad del transporte público, un éxito social

La directora general del ejecutivo canario defiende que esta medida es un éxito social y que se ha convertido en una herramienta clave para la descarbonización y la movilidad sostenible en el Archipiélago.

Durante la reunión, el Gobierno canario y los cabildos han acordado enviar conjuntamente una misiva al Ministerio de Transportes solicitando un encuentro formal.

