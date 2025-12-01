Este martes, el programa celebra a las personas genuinas que «arriman el hombro» en las Islas

Francis, Marcos y Eusebio, María, y Begoña serán los protagonistas de historias de pura generosidad en Canarias

Canarias está llena de gente dispuesta a ayudar al de al lado, personas que son puro talento, genuinas en lo que hacen y que arriman el hombro para lo que haga falta. Esas personas son “Todo un puntal”, el título de la entrega de ‘Noveleros‘ que emite Televisión Canaria este martes 2 de diciembre, a partir de las 22:40 horas.

Este episodio de ‘Noveleros’ dará comienzo en El Hierro. Allí es el encuentro con el primer puntal de la noche, Francis, que es la primera mano tendida que encuentran los migrantes después de haber vivido una peligrosa travesía cuando llegan a El Hierro en cayuco. Es tanto lo que él hace por ellos que incluso lo llaman cariñosamente “Papá Hierro”.

Haciendo historia, Marcos y Eusebio son los primeros hermanos que han logrado ser los dos a la vez puntales A de lucha canaria en nuestro archipiélago, la máxima categoría. Esta martes vamos a verlos luchando en el terrero y escucharemos a su padres transmitirles todo su orgullo.

María destila alegría y solidaridad allá por donde pasa. Nuestra protagonista brilla en el teatro, en su murga, con sus bordados. Todas las personas mayores de Gran Tarajal la adoran. Este martes en Noveleros muchos de su vecinos van a expresárselo con un regalo que no espera.

Y en Gran Canaria, Begoña es única en el barrio de La Paterna. Lleva 26 años uniendo a sus vecinos en muchos proyectos. El más importante, el equipo de baloncesto que fundó, el CB Esbisoni. Con este proyecto, nuestra protagonista ha logrado que muchas chicas y chicos encuentren su sitio gracias al deporte. También, ella va a recibir el afecto de los suyos con una sorpresa llena de emoción.