Colectivos ecologistas, vecinos y ciudadanos marcharon desde Playa Paraíso para exigir la paralización del macrocomplejo y anuncian que trasladarán sus reivindicaciones al Congreso de los Diputados

Más de un centenar de personas se movilizaron este viernes en el Puertito de Adeje para reiterar su rechazo al macroproyecto turístico Cuna del Alma. La marcha comenzó a las 11:30 horas en la avenida Playa Paraíso y concluyó en el Puertito, donde se escucharon tambores y se exhibieron banderas y pancartas contra la iniciativa.

La jornada contó con la participación de colectivos ecologistas, asociaciones vecinales y ciudadanos, que volvieron a exigir la paralización de las obras. Por su parte, los representantes de los manifestantes confirmaron que su intención es elevar el conflicto al Congreso de los Diputados para dar mayor visibilidad a sus demandas.

Además, entre las últimas acciones, los opositores al proyecto destacaron la ampliación de la denuncia registrada a finales de julio, en la que se incluyeron nuevas pruebas sobre supuestas irregularidades urbanísticas vinculadas al desarrollo del complejo.

Las movilizaciones contra Cuna del Alma continúan así sumando apoyos y nuevas iniciativas en el marco de un conflicto que mantiene enfrentados a los promotores turísticos con parte de la sociedad civil y organizaciones ambientales.