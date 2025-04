Protestas en Canarias por el derecho a una vivienda

Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife se unen a las protestas nacionales de más de 30 asociaciones por el derecho a una vivienda

Protestas en Madrid a finales de 20024 para pedir que bajen los precios de los alquileres. EFE.

El próximo sábado saldrá la población a la calle en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife para pedir el derecho a una vivienda digna. Canarias se suma a las reivindicaciones de más de 30 asociaciones de todo el país.

Reivindican que la vivienda «no puede tratarse de una mercancía». Piden «medidas reales y no cosméticas». La plataforma Derecho al Techo ha convocado las concentraciones a partir de las 12:00 horas en las ciudades de Puerto del Rosario, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

Apoyar a los más vulnerables

La portavoz de la plataforma y abogada, Isabel Saavedra, ha incidido en la necesidad de ayudar a las familias más vulnerables y que la convocatoria del sábado sirva para llegar a las administraciones.

Saavedra ha hecho este llamamiento en la plaza del Pilar de Las Palmas de Gran Canaria durante la presentación de la concentración.

La plataforma pide la paralización de desahucios de familias vulnerables. En 2024, en Canarias se desahuciaron a 4,8 familias al día de media. Con este dato, aseguran «aunque se paren desahucios, siguen produciéndose casi cinco al día, por lo que eso significa que no se están llevando a cabo las medidas del escudo social».

Bajar el precio del alquiler

También solicitan que se baje el precio del alquiler y regular un mercado «que realmente no debería haberse convertido nunca en tal». En este sentido, Saavedra destaca que Canarias tiene uno de los sueldos más bajos del Estado y los costes medios de renta más altos del país.

Como ejemplo, señala, el precio del alquiler en Guanarteme, 950 euros al mes, pagando 15 euros el metro cuadrado.

Más zonas tensionadas es la opción que señala Saavedra, pero dice «si el Gobierno de Canarias no accede, entonces no se puede hacer nada, porque los ayuntamientos, aunque lo pueden pedir, no tienen competencia».

En este sentido, pide más inspecciones de las viviendas que tendrían que ser de alquiler de larga temporada y no vacacional.

Con más de 211.000 hogares vacíos piden que se ponga el foco en los grandes tenedores que realizan este tipo de especulación.