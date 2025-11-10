Las medidas de protección frente a la gripe aviar llegan este lunes a Fuerteventura y el PSOE pide calma a los criadores

El Partido Socialista (PSOE) de Fuerteventura ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los criadores de aves de corral de Pájara y la isla ante las medidas de protección frente a la gripe aviar activadas este lunes para prevenir la propagación del virus.

«En Fuerteventura y Canarias podemos estar tranquilos ante la activación de medidas preventivas para evitar la propagación de la influenza aviar ya que contamos con los técnicos de laboratorio y los recursos materiales necesarios desde 2022″, ha afirmado en un comunicado el secretario de Soberanía Alimentaria y Alimentación del PSOE de Fuerteventura, José Cabrera.

El PSOE ha recordado que ese año, el entonces gobierno de Ángel Víctor Torres actualizó el Manual de Alerta Sanitaria Veterinaria con protocolos de actuación inmediata, personal especializado y medios específicos, como los dos contenedores de sacrificio portátiles adquiridos entonces para situaciones como la actual, «donde la rapidez de acción es vital».

Cabrera, que en 2022 fue director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, ha puesto en valor «el trabajo planificado a medio y largo plazo y su verdadera utilidad e importancia para el conjunto de la sociedad en momentos como este».

Medidas implantadas

Las medidas adicionales de refuerzo que activa este lunes el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para prevenir la propagación del virus de la gripe aviar afectan de momento en Canarias sólo al municipio majorero de Pájara.

Su puesta en marcha tiene lugar tras la constatación de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa, sobre todo en aves silvestres, y por los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

Pájara cuenta con el Saladar de Jandía, el mayor humedal del archipiélago y punto de paso para las aves migratorias.