Los diputados del PSOE y de NC justificaron su salida de la comisión por la negativa de Vox a reconocer el informe de la Fiscalía que desvincula la migración con la delincuencia

Samuel Vázquez, este jueves, en el Parlamento de Canarias.

Los diputados del PSOE y NC han justificado su salida de la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento de Canarias mientras intervenía el representante nacional de Vox Samuel Vázquez, al que acusan de difundir el odio sin datos, mientras este ha replicado que estos parlamentarios no quieren oír «la realidad».

En el transcurso de la comisión, Vázquez ha difundido datos sobre delincuencia, que atribuye al Ministerio del Interior y que él vincula a la inmigración «ilegal masiva y desbordada», mientras los representantes parlamentarios se han remitido a los datos oficiales de la Fiscalía de Canarias, que desmienten las afirmaciones de Vox.

Tras abandonar la comisión, el diputado del PSOE Gustavo Santana ha acusado a Vázquez de cuestionar a la Fiscalía y de alterar e interpretar datos para vincular la inmigración con cualquier tipo de delito para así «introducir un discurso de odio» y «criminalizar a las personas migrantes».

NC: «Respetamos las normas y al que piensa distinto, solo con un límite; las leyes y los derechos humanos»

En la misma línea, la diputada de NC Carmen Hernández ha acusado al portavoz de política migratoria de Vox de «difundir su odio contra la sociedad y dividirnos». Puesto que «no hay ni un solo dato que vincule la criminalidad que existe en Canarias, como en todos los territorios del planeta, con el proceso migratorio». «Nosotros somos un Parlamento democrático, que respetamos las normas y al que piensa distinto, solo con un límite: las leyes y los derechos humanos«, ha concluido.

El portavoz nacional de Vox sobre inmigración ha denunciado que «nunca le había sucedido» que le cortaran la palabra sin darle minutos adicionales de cortesía para concluir sus argumentos, como denunció que le ha pasado en el Parlamento de Canarias.

También ha lamentado que fue llamado al orden «por decir que la fiscal jefe depende del fiscal general del Estado, que este está imputado en causa criminal», algo que, según él, «es una verdad como un templo». Sobre que los diputados de NC y PSOE se hayan marchado ha opinado que actuaron así porque «no querían escuchar la realidad de lo que está pasando aquí».

En cuanto al aumento de delitos que según ha denunciado se han producido desde 2017 en Canarias, ha reconocido que no dispone de cifras sobre cuántos son atribuibles a extranjeros.