Puerto del Carmen se tiñe de verde para celebrar San Patricio

Más de 2.000 personas festejan el día del patrón de Irlanda en la plaza del Varadero con música y gastronomía

La localidad de Puerto del Carmen, en Tías, celebra la festividad de San Patricio con un gran evento cultural. El festival reúne a residentes y turistas en el puerto del Varadero para disfrutar de conciertos en vivo. Esta cita refuerza los vínculos con la comunidad irlandesa y supone un importante impulso para la economía local.

Vídeo RTVC

La plaza del Varadero presenta un ambiente inmejorable durante el tercer día de celebración del festival. Aproximadamente 2.000 personas llenan el recinto para despedir las fiestas dedicadas al patrón irlandés. Los asistentes disfrutan de la mejor música en directo y de una oferta gastronómica variada.

Un municipio con 1.000 irlandeses

El municipio de Tías cuenta actualmente con unos 1.000 ciudadanos irlandeses empadronados. Muchos de estos residentes gestionan sus propios negocios y están plenamente integrados en la isla. Por esta razón, el ayuntamiento y el cabildo se vuelcan cada año en esta organización.

La organización del evento destaca la relevancia de esta festividad en el calendario insular. Brendan Byrne afirma que Lanzarote acoge la tercera mejor fiesta de San Patricio de toda Europa. El entusiasmo de los participantes confirma el éxito de esta edición tan especial.

Motor económico para Lanzarote

Las fiestas de San Patricio representan mucho más que una simple celebración cultural para el municipio. El alcalde, José Juan Cruz, resalta el peso del turismo irlandés en la economía regional. Durante el año pasado, 385.000 visitantes procedentes de Irlanda eligieron la isla como destino.

Los negocios de hostelería en la localidad costera refuerzan sus plantillas para atender la demanda. El propietario del bar «The Spinnaker», Raymond Brown, preparó un dispositivo especial de personal. Además, el local aumentó sus existencias de cerveza para no defraudar a los clientes.

El impacto económico se nota especialmente en el incremento de la facturación de los locales. Raymond Brown estima que las ventas suben un 20 % durante estos días de fiesta. Su establecimiento prevé servir hasta 20 barriles de Guinness en apenas dos jornadas.