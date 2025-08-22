Ratas en Gran Tarajal

Vecinos del centro de Gran Tarajal, en Fuerteventura, denuncian la plaga de ratas que soportan desde hace años

Vecinos de una céntrica calle de Gran Tarajal, en Fuerteventura, aseguran llevar años soportando la presencia de ratas y gatos callejeros. Animales que viven en un solar aparentemente abandonado y próximo a sus viviendas. Piden soluciones

El problema surge de un espacio abandonado en la calle Hierro. Los vecinos aseguran que llevan años denunciando esta plaga de ratas, que incluso llegan a entrar en sus viviendas y comercios.

Insisten en que el problema persiste desde hace años y que han llegado a su límite. A las ratas se suman también los gatos callejeros que viven en la zona. El epicentro del problema es un solar de titularidad privada que acumula todo tipo de basura y que sirve de refugio para roedores y felinos.

Televisión Canaria ha solicitado información al ayuntamiento de Tuineje pero por el momento, no se ha pronunciado.