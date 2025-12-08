Real Avilés vs CD Tenerife | J16 Primera Federación 25-26

Real Avilés vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 13 de diciembre. Partido correspondiente a la J16 de la Primera Federación. Lo puedes seguir en directo en RTVC

Real Avilés y CD Tenerife se enfrentaban este sábado 13 de diciembre a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Román Suárez Puerta. Partido correspondiente a la jornada 16 de la Primera Federación.

Real Avilés vs CD Tenerife | J16 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras empatar por 2-2 ante el Lugo. El equipo de Álvaro Cervera va líder a 5 puntoe de su perseguidor más cercano, el Racing Club de Ferrol. El equipo está firmando un inicio de campaña sobresaliente, lo que lo consolida como uno de los grandes favoritos al ascenso.

Por su parte, el Real Avilés se encuentra en quinta posición. El equipo ha ganado siete partidos, habiendo empatado tres y perdido cinco encuentros.

Posiciones en la clasificación del Real Avilés y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 32 puntos, cinco por encima del Racing de Ferrol. Por su parte, el Real Avilés ocupa la quinta posición de la tabla. El conjunto asturiano se encuentra con 24 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Real Avilés y CD Tenerife

En los dos únicos enfrentamientos entre ambos equipos los ganó el Tenerife. El equipo canario ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado el último. Sin embargo, el equipo avilesino llega al encuentro habiendo ganado solamente dos de sus últimos cinco partidos, empatado otro y perdido los otros dos.

