El evento se celebrará el próximo 12 y 13 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y estos artistas se incorporan a los ya anunciados Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato



El Tenerife Music Festival ha anunciado este miércoles nuevas incorporaciones a su cartel y ha confirmado a Rels B, Nathy Peluso e Iván Ferreiro para su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

Rels B, Nathy Peluso e Iván Ferreiro se suman al Tenerife Music Festival 2026. En la imagen de arriba, Rels B. EFE

Con estas confirmaciones, el festival completa el bloque central de su programación, tras haber anunciado previamente a Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato, según han detallado los organizadores en un comunicado.

Cantantes y día

Viernes 12 de junio: Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato

Sábado 13 de junio: Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro

La organización ha señalado que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones. Las entradas y abonos del festival ya están a la venta a través de los canales oficiales.