Rels B, Nathy Peluso e Iván Ferreiro se suman al Tenerife Music Festival 2026

El evento se celebrará el próximo 12 y 13 de junio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife y estos artistas se incorporan a los ya anunciados Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato
El Tenerife Music Festival ha anunciado este miércoles nuevas incorporaciones a su cartel y ha confirmado a Rels B, Nathy Peluso e Iván Ferreiro para su tercera edición, que se celebrará los días 12 y 13 de junio de 2026 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Con estas confirmaciones, el festival completa el bloque central de su programación, tras haber anunciado previamente a Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena y El Arrebato, según han detallado los organizadores en un comunicado.
Cantantes y día
- Viernes 12 de junio: Rels B, Nathy Peluso y El Arrebato
- Sábado 13 de junio: Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro
La organización ha señalado que en las próximas semanas se anunciarán nuevas incorporaciones. Las entradas y abonos del festival ya están a la venta a través de los canales oficiales.