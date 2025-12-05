A partir del próximo lunes, 8 de diciembre, el Ayuntamiento reordenará el tráfico en El Sebadal con motivo de los trabajos de asfaltado en esa zona de la capital

Gráfico del proyecto. Imagen Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria procederá a partir del próximo 8 de diciembre a reordenar el tráfico en El Sebadal con motivo de los trabajos de asfaltado incluidos en el proyecto de mejora y renovación de las infraestructuras de este polígono industrial.

Según informa el Consistorio capitalino, durante las semanas del 08 al 11 de diciembre y del 14 al 17 de diciembre se ha programado la ejecución del asfaltado en horario de 20:00 a 05:00 horas. Los trabajos se han previsto en las calles Doctor Juan Domínguez Pérez y en la calle Profesor Lozano.

Los cortes de tráfico previstos tienen carácter aproximado y podrán verse modificados en función del avance de los trabajos y de las condiciones propias de la obra.

Proyecto de modernización y renovación

Los trabajos, impulsados por la Concejalía de Planificación, Desarrollo Urbano y Vivienda y la Concejalía de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad de Mar, cuentan con una inversión de 1,26 millones de euros y permitirán mejorar la pavimentación mediante el reasfaltado de las principales vías, además de incrementar las plazas de aparcamiento, suprimir barreras arquitectónicas e incorporar luminarias tipo LED para optimizar el consumo energético.

Esta intervención, financiada por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo dentro del ‘Plan de Revalorización de los Polígonos Industriales de Las Palmas de Gran Canaria’, tiene como objetivo impulsar la competitividad del área y favorecer la implantación de nuevas actividades empresariales.

La actuación contempla el asfaltado de cerca de 40.000 metros cuadrados, el fresado de 25.490 metros cuadrados para mejorar el firme y la reordenación del estacionamiento, lo que permitirá duplicar las plazas disponibles gracias a un diseño en espina que incrementa la capacidad y mejora la circulación.

El plan también incorpora rebajes de aceras y nuevos tramos peatonales para avanzar en accesibilidad, así como la renovación de 79 luminarias por tecnología LED. Con esta intervención, el Ayuntamiento da un paso significativo en la modernización de uno de los principales motores económicos de la ciudad.