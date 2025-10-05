Rescatada una persona en moto de agua en el canal entre Tenerife y La Gomera

Salvamento Marítimo ha rescatado a una persona que estaba desaparecida en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera

Por segunda vez esta semana, Salvamento Marítimo ha participado en el rescate de una persona en paradero desconocido. Se había dado alerta de su desaparición cuando navegaba en una moto de agua.

Durante horas estuvo desplegado el dispositivo de búsqueda / En la imagen avión de Salvamento Marítimo

La embarcación se encontraba navegando en el canal entre Tenerife y La Gomera. Después de varias horas y una intensa búsqueda en la que además participó el GES y la Guardia Civil, se localizó la embarcación.

Rescataron a su único tripulante en buen estado de salud y la embarcación fue llevada hasta el puerto de Los Gigantes.

Segunda historia con final feliz esta semana

El caso de este rescate recuerda mucho al de Layonel Ramírez. Un joven cuya moto de agua quedó a la deriva durante casi 48 horas y fue encontrado a 18 kilómetros al suroeste de Arguineguín. El joven se recupera de las heridas que sufrió como consecuencia de tantas horas en alta mar.