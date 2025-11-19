Rescatan a un senderista con 86 años en Santiago del Teide

El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento del Gobierno de Canarias ha acudido al rescate de un senderista que se había caído y sufría heridas en la cabeza

El helicóptero del GES se desplazó hasta la zona donde había caído el senderista en Santiago del Teide. GES.

Un hombre de 86 años ha sido rescatado por el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento, GES. Sufrió una caída que le provocó heridas en la cabeza cuando caminaba por el sendero del cementerio, en Santiago del Teide.

El senderista no podía moverse y fue necesaria la ayuda de los dispositivos de emergencia. La sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una llamada y alertó tanto a la Policía Local como a los Bomberos insulares.

Asistido por los bomberos y la policía local

Hasta la zona se desplazó una dotación de los Bomberos de Tenerife y agentes de la Policía Local de Santiago del Teide. Ambos dispositivos acompañaron al senderista hasta la llegada de los profesionales sanitarios.

El personal sanitario del GES inmovilizó al senderista para trasladarlo hasta la helisuperficie más cercana. En ese lugar se encontraba la ambulancia medicalizada donde los profesionales médicos comprobaron que tenía una fractura en el cráneo de carácter leve.

El octogenario fue llevado al Hospital Universitario de Canarias, donde se recupera de las heridas.