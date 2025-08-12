La joven, de 17 años, se sintió indispuesta en una zona de difícil acceso en Morro Jable, en Pájara

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias rescató este martes en Fuerteventura a una menor, de 17 años, que sufrió un síncope mientras se encontraba en una zona de difícil acceso de Morro Jable, en el municipio majorero de Pájara.

El helicóptero del GES rescata a una joven que sufrió un síncope en Fuerteventura. Imagen de archivo.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibió la alerta a las 15.20 horas y envió al helicóptero de rescate al lugar donde se encontraba la afectada.

En el momento inicial de la asistencia, la menor presentaba problemas de salud relacionados con el calor y, tras recibir una primera atención, se la trasladó en estado moderado hasta la helisuperficie del Hospital General de Fuerteventura.