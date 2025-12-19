ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Residencias de mayores organizan eventos musicales para animar a sus residentes durante estas fechas

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Un ejemplo de ello, ha sido la música de la Banda Municipal de Telde, durante este viernes, que ha hecho vibrar a los residentes del Centro de Mayores de Taliarte

La Navidad es, tradicionalmente, un periodo para pasar en compañía de seres queridos. Sin embargo, hay muchas personas que sufren la soledad, entre ellas, los mayores.

Informa, RTVC.

Un sentimiento que se agudiza en estos días. En centros como las residencias de mayores, se organizan eventos y actividades para que todos puedan disfrutar en estas fechas.

Imagen archivo RTVC.

Un ejemplo de ello, ha sido la música de la Banda Municipal de Telde, durante este viernes, que ha hecho vibrar a los residentes del Centro de Mayores de Taliarte.

Cariño y baile

El sentimiento de soledad se acentúa, en estas días señalados, en el paciente. Por tanto, en esto espacio se combate con ritmo, con cariño y con baile.

Sin duda, la complicidad y el empeño de cuidadores y residentes hacen que, en centros como el mencionado, estas fechas sean festivas de verdad.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Lotería de Navidad 2025 | Todos los detalles del sorteo más esperado del año: horario, premios, buscar décimos

UD Las Palmas vs Cultural Leonesa: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga Hypermotion 25-26

CD Tenerife vs SD Ponferradina | J17 Primera Federación 25-26

Nuevo vehículo para el parque móvil de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria

Dreamland Gran Canaria vs Coviran Granada | J11 Liga Endesa 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025