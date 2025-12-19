Un ejemplo de ello, ha sido la música de la Banda Municipal de Telde, durante este viernes, que ha hecho vibrar a los residentes del Centro de Mayores de Taliarte

La Navidad es, tradicionalmente, un periodo para pasar en compañía de seres queridos. Sin embargo, hay muchas personas que sufren la soledad, entre ellas, los mayores.

Informa, RTVC.

Un sentimiento que se agudiza en estos días. En centros como las residencias de mayores, se organizan eventos y actividades para que todos puedan disfrutar en estas fechas.

Imagen archivo RTVC.

Cariño y baile

El sentimiento de soledad se acentúa, en estas días señalados, en el paciente. Por tanto, en esto espacio se combate con ritmo, con cariño y con baile.



Sin duda, la complicidad y el empeño de cuidadores y residentes hacen que, en centros como el mencionado, estas fechas sean festivas de verdad.