Roban más de 9.600 euros escondiéndose en un comercio antes del cierre

Detienen a dos mujeres por el robo de 9.600 euros en una comercio de la zona de Las América, en Arona, Tenerife por el método del «encalomo»

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres como presuntas autoras de un robo con fuerza en un comercio de la zona de Las Américas, en Arona (Tenerife), del que se sustrajeron 9.675 euros. Utilizaron el método del «encalomo», en el que una se esconde en el interior antes del cierre y abre la puerta a otra persona desde dentro.

Método del «encalomo»

El «método del encalomo», utilizado en este robo, consiste en la coordinación de, al menos dos personas. En este caso, una de ellas accedió al interior del comercio antes del cierre del mismo y se ocultó, sin que los empleados lo advirtieran. La segunda esperaba en el exterior.

Posteriormente, con el establecimiento ya cerrado al público, la primera facilitó la entrada de su acompañante, iniciándose así el robo. Los agentes pudieron comprobar, durante las primeras pesquisas, que las presuntas autoras accedieron a diversas máquinas recreativas que abrieron con una llave maestra para evitar forzamientos visibles.

Sin embargo, días después de los hechos, las dos mujeres fueron localizas y detenidas. Hallaron en el interior del vehículo en el que se desplazaban parte del botín sustraído. También la ropa que vestía una de las autoras en el momento del robo y dos pasamontañas.

Por otro lado, con la preceptiva autorización judicial, los agentes realizaron un registro en el domicilio de una de las investigadas. Allí se recuperó el resto del dinero robado, la llave maestra utilizada y la vestimenta empleada durante el ilícito.