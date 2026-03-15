El Rocasa Gran Canaria resolvió con autoridad el duelo ante el Atticgo Elche y sumó dos nuevos puntos ganando por 24-19

El Rocasa Gran Canaria refuerza su liderato con una victoria ante el Atticgo Elche / Rocasa Gran Canaria

En el Pabellón Insular Antonio Moreno, el Rocasa Gran Canaria volvió a demostrar su fortaleza tras imponerse al Atticgo BM Elche en un encuentro marcado por la intensidad defensiva y el alto nivel competitivo de ambos equipos. El conjunto teldense supo imponer su ritmo desde los primeros compases para sumar dos nuevos puntos que le permiten mantenerse al frente de la competición liguera.

Primera mitad de dominio local

El inicio del partido estuvo marcado por el alto ritmo defensivo. El Rocasa tomó la iniciativa en el marcador con el acierto de Larissa da Silva, muy inspirada en los primeros minutos y protagonista ofensiva del conjunto teldense. En ese contexto de máxima exigencia, la portería local volvió a resultar determinante. Silvia Navarro firmó una primera parte sobresaliente, con varias intervenciones de gran mérito que permitieron al Rocasa sostener su ventaja en los momentos de mayor presión del conjunto ilicitano.

Con el paso de los minutos, el equipo grancanario fue encontrando mayor fluidez en ataque. Los goles de Almudena Rodríguez, la intensidad de Eider Poles y la capacidad de finalización de María Zaldúa permitieron al Rocasa abrir una brecha progresiva en el marcador. El conjunto ilicitano, dirigido por el técnico Joaquín Rocamora, trataba de mantenerse en partido apoyado en su solidez defensiva. En el acierto ofensivo de Jimena Laguna, autora de seis tantos, que sostuvo al Atticgo BM Elche durante varios tramos del encuentro. Aun así, el cuadro teldense logró marcharse al descanso con una ventaja de cuatro goles (12-8).

Solidez hasta el final

Tras la reanudación, el Rocasa mantuvo su nivel competitivo y amplió la diferencia en los primeros minutos de la segunda mitad. La aportación ofensiva de Larissa da Silva, máxima goleadora del partido con siete tantos, junto al trabajo incansable de Eider Poles, autora de cinco goles, permitió al equipo grancanario mantener el control del encuentro ante un Atticgo BM Elche que trataba de reducir distancias sin éxito.

Con el partido ya encarrilado, el Rocasa supo gestionar el ritmo de juego y administrar su ventaja en los minutos finales. El conjunto teldense mantuvo la solidez defensiva y encontró soluciones ofensivas para cerrar el duelo con el definitivo 24-19. Certificando una victoria de gran valor ante uno de los equipos más sólidos defensivamente del campeonato.

Rocasa no cede en la cima

Con este triunfo, el Rocasa Gran Canaria continúa liderando la clasificación de la Liga Guerreras Iberdrola, alcanza los 36 puntos y firma su decimoquinta victoria en los últimos 16 partidos. Reafirmando su fortaleza en el Antonio Moreno, donde volvió a contar con el impulso de su afición para sacar adelante un exigente compromiso ante el Atticgo BM Elche.