El Rocasa Gran Canaria sigue invicto, tras superar al Sanse

El Rocasa Gran Canaria se mantiene en la tercera posición, sin conocer la derrota, tras derrotar al conjunto madrileño del Sanse por 32-26

Sin conocer la derrota, el Rocasa Gran Canaria se mantiene en la tercera posición, tras derrotar al conjunto madrileño del Sanse (32-26) en el partido correspondiente a la octava jornada de la División de Honor Plata femenina de balonmano, grupo A, donde compiten los equipos canarios.

Con 14 puntos y con un balance de seis victorias y dos empates, el Rocasa tan solo tiene por delante al Getasur (14 puntos) y Cañiza (16 puntos).

Las grancanarias caminan con paso firme en este arranque de la competición sin perder de vista la cabeza de la clasificación, donde esta semana el líder Cañiza derrotaba al segundo clasificado Getasur (28-22).

Paso firme del Rocasa

El Rocasa Gran Canaria se mostró ante el Sanse de San Sebastián de los Reyes mucho más experimentado de cara al gol, que se inclinó del lado grancanario al descanso (15-13).

Tras el paso por los vestuarios, el Rocasa se fue arriba y puso cerco al marco madrileño, lideradas por la local Yamiley Gómez, que estuvo muy hábil a la hora de repartir el juego, convirtiéndose en pieza clave de su equipo unido al acierto goleador de sus compañeras Ruth Noemí autora de 11 goles y Yassira Ramírez con 8 tantos.

Este triunfo del Rocasa les permite a las grancanarias seguir a la expectativa para acercarse al primer puesto. Por el contrario, el Sanse con este revés se quedan frenadas en la quinta posición, con cuatro puntos menos que el Rocasa.