El artista grancanario lanza su nuevo sencillo ‘Norte y Sur’ mientras prepara su primer EP

El cantante Rodrigo Lozada Santana, conocido como Rodrigo Fénix, estrena su nuevo sencillo ‘Norte y Sur’. La obra musical narra una historia de amor a distancia entre Las Palmas y el sur de la isla. El artista busca posicionarse en la escena urbana actual tras el éxito de sus temas anteriores en plataformas digitales.

Rodrigo Fénix: «Si no hablo de lo que pasa en mi vida, no me siento cómodo»

La idea que hay detrás de ‘Norte y Sur’ surgió de forma natural sin una planificación previa durante el proceso creativo. El artista explica que el tema simboliza la distancia real entre él, que vive en el norte, y una chica del sur. «Para mí es como la distancia que hay entre una persona que aquí en Las Palmas vive en el norte, en este caso yo, y la chica en el sur», afirma Rodrigo.

Teror protagonista en “Norte y Sur”

El videoclip oficial muestra la estética del municipio de Teror por su arquitectura tradicional y sus emblemáticos balcones. Rodrigo buscaba una imagen antigua que lograra identificar su personalidad y sus raíces con total claridad. «Estábamos buscando un balcón canario nada más y al final nos dieron como todo», comenta sobre las facilidades del rodaje.

El tema ha logrado una respuesta inmediata del público con más de 1.000 visualizaciones en YouTube en solo doce horas. Este éxito sigue la estela de su hit ‘Misma Luna’, el cual generó un impacto masivo en la red social TikTok. Actualmente, el músico cuenta con casi 60.000 oyentes mensuales que respaldan su crecimiento constante en la industria de Spotify.

Videoclip de ‘Norte y Sur’, grabado en el municipio de Teror

Rodrigo Losada Santana, el chico detrás del Fénix

Su nombre artístico nació para diferenciar su perfil de otros usuarios llamados Rodrigo en las redes sociales. El término Fénix todavía no guarda un significado específico en su proyecto. «Fue un término que intentamos buscar para diferenciarme de todos los Rodrigos que habían», explica el joven cantante.

La curiosidad por la música comenzó en su hogar al observar el micrófono que su hermana utilizaba anteriormente. El cantante afirmó que su carrera dió comienzo “a raíz de que mi hermana lo dejó, yo cogí los mandos”. Durante la cuarentena sintió el impulso de lanzarse, pero no fue hasta después cuando realmente asumió el liderazgo del proyecto.

Rodrigo se define ante todo como un artista sensible que traslada sus afectos directamente a sus composiciones. «Me afecta todo mucho y lo llevo a la música», confiesa sobre su proceso de creación actual. Esta honestidad emocional le permite distinguirse del resto de propuestas en el panorama musical canario.

El cantante considera fundamental hablar de sus propias historias para sentirse cómodo y auténtico ante sus seguidores. «Si no hablo de mis historias o de lo que me pasa en mi vida cotidiana, es como que no me siento cómodo», confiesa.

Futuro y escena canaria

Su objetivo principal se centra en lanzar un EP que incluirá tres canciones más para completar el repertorio. Sin embargo, el artista prefiere no pensar a largo plazo para evitar el estrés que generan las expectativas futuras.

Fénix percibe que la música canaria atraviesa un momento de explosión y auge internacional sin precedentes. Según su visión, el foco principal de la industria española apunta ahora mismo hacia el talento que surge de las islas. «Yo creo que España está mirando para acá porque se ve que aquí es donde están las cosas», señala con optimismo.

Respecto a sus metas, el cantante evita ponerse límites estrictos que puedan encerrar su crecimiento artístico. Su mayor deseo es llegar tan lejos como su propio cuerpo y su vida se lo permitan en los próximos años.

Imágenes de Pedro Yanes (RTVC)