La cadena emite desde las 16:45 horas la previa del SD Ponferradina – CD Tenerife y ofrecerá una programación especial si se consuma el ascenso

Televisión Canaria emite este sábado, a partir de las 17:30 horas, el encuentro entre la SD Ponferradina y el CD Tenerife, una cita histórica en la que el conjunto blanquiazul puede sellar su regreso a Segunda División. La cadena pública canaria ha preparado un amplio despliegue para acompañar este momento clave, con una previa especial desde las 16:45 horas y la retransmisión en directo a través de la TDT.

La narración correrá a cargo de Daniel Álvarez, con los comentarios de Juanma Bethencourt. La retransmisión contará además con la participación de Carlos Ruiz y David Amaral, ambos con pasado en el CD Tenerife y la Ponferradina, y con Gabriel Hernández y Carmelo Martínez a pie de campo.

El partido llega en un momento decisivo para el conjunto blanquiazul, que afronta su primera gran oportunidad de regresar a Segunda División apenas una temporada después. Con nueve puntos de ventaja sobre el Celta Fortuna a falta de cinco jornadas, el equipo tinerfeñista podría proclamarse campeón del grupo esta misma semana si se dan los resultados necesarios.

Cobertura especial ante el posible ascenso del CD Tenerife

Tras el partido, la emisión continuará con un análisis postpartido que se prolongará hasta las 20:30 horas si no se certifica el ascenso. En caso de que el CD Tenerife logre el objetivo, Televisión Canaria ampliará su cobertura con una programación especial, dirigida por la jefa de Deportes de la cadena, Fátima Febles, para seguir en directo las celebraciones.

Este posible ascenso también implicaría cambios en la parrilla del domingo por la mañana. La cadena prevé un avance informativo entre las 11:00 y las 11:15 horas, tras el cual se ofrecería un especial hasta las 13:00 horas, adaptando la programación habitual en función de la evolución de los acontecimientos.

Con este despliegue, Televisión Canaria refuerza su compromiso como servicio público, acompañando a la afición en una cita que puede marcar un nuevo capítulo en la historia reciente del CD Tenerife.