La cadena autonómica cierra noviembre con un 6,7% de cuota de pantalla y registra su mejor mes de los últimos 4 años

Obtiene su mejor dato de audiencia de 2025 y lidera el crecimiento entre las cadenas generalistas

Televisión Canaria ha cerrado el mes de noviembre de 2025 alcanzando su mejor resultado del año en términos de cuota de pantalla. La cadena pública autonómica ha registrado un 6,7% de share y una media de 15.000 espectadores, consolidando su posición como uno de los pilares informativos y de entretenimiento en el Archipiélago. Más de un millón doscientos mil canarios (1.203.000) vieron Televisión Canaria en algún momento durante el mes de noviembre, lo que representa un 55% de la población de las Islas. Además, 316.000 canarios sintonizaron la cadena cada día.

Este 6,7% es el mejor dato de noviembre de la cadena desde el año 2021, cuando el seguimiento se disparó hasta el 8,6% y 26.000 espectadores durante la erupción volcánica en La Palma.

La cadena que más crece

Televisión Canaria se mantiene en el cuarto puesto del ranking de cadenas generalistas en Canarias. Sin embargo, se posiciona como la cadena generalista que más crece en cuota de pantalla en el mes. Además, no solo se encuentra entre las tres cadenas que suman share, sino que está entre las tres cadenas generalistas que suman espectadores, creciendo una media de +1.000.

SSII, la información de referencia en el Archipiélago

Por su parte, los Servicios Informativos (SSII) de Televisión Canaria confirman su liderazgo y cierran noviembre con cifras muy positivas: 9,6% de cuota de pantalla y una media de 25.000 espectadores. En total, 901.000 canarios (un 41,2% de la población) siguieron en algún momento los informativos de la cadena.

Las ediciones del Telenoticias cierran el mes con un 10,8% de cuota de pantalla y 42.000 espectadores (+0,7% y +3.000 espectadores respecto a octubre), con 795.000 canarios siguiendo alguna de las ediciones.

Lo más visto en el mes

Las emisiones más vistas de noviembre estuvieron fuertemente marcadas por la actualidad, concretamente por la cobertura informativa de la Borrasca Claudia el pasado 12 de noviembre. Las tres emisiones más vistas del mes fueron, precisamente, las de ese día: el Telenoticias 2, la sección de El Tiempo TN2 y el Telenoticias 1. Además, los programas diarios ‘Una hora menos‘, ‘Ponte al Día‘ y ‘Hay que verlo‘ lograron registros destacables en esa jornada.

En cuanto a los contenidos y programas consolidados, los tres más vistos del mes fueron ‘En otra clave‘, ‘Noveleros‘ y el fútbol. El ‘TN2‘ también consiguió entrar en el ranking de los diez contenidos más seguidos de noviembre.

La web y las redes sociales también disparan sus datos

El entorno digital de RadioTelevisión Canaria también ha vivido un noviembre de récord, demostrando el amplio consumo de sus contenidos en múltiples plataformas. Según los datos de GA-4, la web RTVC.es superó los 446.000 visitantes únicos, lo que supone un aumento de casi el 22 por ciento. Además, se registraron 784.000 sesiones, con un crecimiento de más del 30 por ciento.

El alto interés por la actualidad, especialmente por la borrasca Claudia, situó al directo de la televisión y el minuto a minuto de la borrasca como los contenidos más consumidos en la web, seguido por La Radio Canaria en directo, los vídeos y fotografías de la borrasca, la página del tiempo y las fechas del Carnaval de Canarias 2026.

En el ámbito social, RTVC registró 31 millones de impresiones en redes sociales, que sumadas a los casi 21 millones de impresiones de sus canales de YouTube, alcanzan un total de 52 millones de impactos. En todos los canales de YouTube se lograron 3.6 millones de visualizaciones, destacando el canal de Informativos que superó el millón de visualizaciones. La gestión de contenidos permitió sumar más de 21.000 seguidores nuevos en el total de redes.