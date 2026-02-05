ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

RTVC ofrece en directo este fin de semana las finales insulares de Lanzarote y Fuerteventura en ‘Terrero y Gloria’

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Las luchadas se podrán seguir el viernes y el sábado a las 20.00 horas a través de Canarias Play, YouTube y RTVC.es

El programa Terrero y Gloria retransmitirá en RTVC dos finales del calendario de lucha canaria este fin de semana. La primera cita será este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas, con la final de Segunda Categoría de Lanzarote, en directo a través de Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y rtvc.es. La programación continuará el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas, con la final de Primera Categoría de Fuerteventura, también en directo y en las mismas plataformas.

Además, ambas competiciones podrán verse en diferido en Televisión Canaria, con la emisión de la Liga de Lanzarote el sábado a las 18:00 horas y la Liga de Fuerteventura el domingo a la misma hora.

Final de Segunda Categoría en la Isla de los Volcanes

La retransmisión en RTVC comienza este viernes 6 de febrero con la 41ª edición de la final de la Liga Cabildo de Lanzarote entre el CL Tinajo y el CL San Bartolomé. Desde el terrero municipal de Tinajo, la retransmisión en directo en Canarias Play, YouTube y la web rtvc.es arrancará a las 20:00 horas con una previa, conectando con el inicio de la luchada a las 20:15 horas.

La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios de David Yanes y del puntal conejero Andrés Carmelo Guillén “Pollo de Tajaste”, mientras que Jorge Benítez estará a pie de arena para recoger las impresiones de los protagonistas.

Cita con la Primera Categoría de la lucha majorera

El equipo de ‘Terrero y Gloria’ se desplazará al día siguiente al Terrero de la Vega de Tetir para retransmitir la final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC – Sumytrans, entre el CL Maxorata y el CL Unión Antigua. La cobertura comenzará con una previa en directo desde las 20:00 horas en las mismas plataformas digitales, antes del inicio de la luchada, previsto para las 20:30 horas.

Una vez más, la narración de Willy Rodríguez Calero, junto con los comentarios de David Yanes y el exluchador y colaborador Juan Espino Dieppa “El Trota”, traerán todos los detalles técnicos del encuentro desde un set montado a pie de terrero, con Jorge Benítez en las entrevistas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Una menor, de 17 años, en estado crítico tras ser atropellada por una guagua en Las Palmas

Leonardo complica la situación en Andalucía, con la búsqueda de una mujer y más desalojos

Continúa la búsqueda del parapentista que cayó al mar en Puerto de la Cruz

Dos profesores canarios galardonados como mejores docentes de España 2025

Los grupos participantes en la Canción de la Risa se encargarán de la venta de entradas

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026