RTVC ofrece en directo este fin de semana las finales insulares de Lanzarote y Fuerteventura en ‘Terrero y Gloria’

Las luchadas se podrán seguir el viernes y el sábado a las 20.00 horas a través de Canarias Play, YouTube y RTVC.es

El programa ‘Terrero y Gloria’ retransmitirá en RTVC dos finales del calendario de lucha canaria este fin de semana. La primera cita será este viernes 6 de febrero a las 20:00 horas, con la final de Segunda Categoría de Lanzarote, en directo a través de Canarias Play, el canal de Deportes de YouTube y rtvc.es. La programación continuará el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas, con la final de Primera Categoría de Fuerteventura, también en directo y en las mismas plataformas.

Además, ambas competiciones podrán verse en diferido en Televisión Canaria, con la emisión de la Liga de Lanzarote el sábado a las 18:00 horas y la Liga de Fuerteventura el domingo a la misma hora.

Final de Segunda Categoría en la Isla de los Volcanes

La retransmisión en RTVC comienza este viernes 6 de febrero con la 41ª edición de la final de la Liga Cabildo de Lanzarote entre el CL Tinajo y el CL San Bartolomé. Desde el terrero municipal de Tinajo, la retransmisión en directo en Canarias Play, YouTube y la web rtvc.es arrancará a las 20:00 horas con una previa, conectando con el inicio de la luchada a las 20:15 horas.

La narración correrá a cargo de Willy Rodríguez Calero, con los comentarios de David Yanes y del puntal conejero Andrés Carmelo Guillén “Pollo de Tajaste”, mientras que Jorge Benítez estará a pie de arena para recoger las impresiones de los protagonistas.

Cita con la Primera Categoría de la lucha majorera

El equipo de ‘Terrero y Gloria’ se desplazará al día siguiente al Terrero de la Vega de Tetir para retransmitir la final de la Liga Cabildo de Fuerteventura OPC – Sumytrans, entre el CL Maxorata y el CL Unión Antigua. La cobertura comenzará con una previa en directo desde las 20:00 horas en las mismas plataformas digitales, antes del inicio de la luchada, previsto para las 20:30 horas.

Una vez más, la narración de Willy Rodríguez Calero, junto con los comentarios de David Yanes y el exluchador y colaborador Juan Espino Dieppa “El Trota”, traerán todos los detalles técnicos del encuentro desde un set montado a pie de terrero, con Jorge Benítez en las entrevistas.